Ринат Билялетдинов: «Думаю, со временем Карлос Эдуардо окажется в Германии»

03 марта 2015, 10:13

О том, что Азмуна арендовал «Ростов»

О том, что клуб не отпустил Карлоса Эдуардо в «Кельн»

Наставник «Рубина»прокомментировал последние трансферные новости.– На Азмуна я рассчитывал и надеялся, что парень останется в «Рубине». Не думаю, что в «Ростове» ему гарантировали место в составе, но допускаю, что родители Сердара хотели видеть сына в команде, которую тренирует мой коллега Курбан Бердыев. В конце концов, они на родном языке могут поговорить. Да (это потеря), но глубина состава и возможность для ротации у нас есть.– Думаю, со временем он окажется в Германии. Было еще предложение «Герты», но раньше, в прошлом году. В Германии на сборах немцы брали у него автографы, а журналисты приезжали на интервью. Для Карлоса это было важно. Он увидел, что в Бундеслиге его помнят.