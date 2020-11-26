РФС планирует ввести школьный урок по футболу

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что футбольный союз планирует добавить в расписание третий урок физкультуры, который целиком будет посвящен футболу.
В рамках проекта «Футбол в школе» мы хотим добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящен футболу. Это сложная и амбициозная задача, так как в масштабах нашей страны этого не удалось сделать еще ни одной федерации, но я уверен, что совместными усилиями РФС, министерства спорта и министерства просвещения удастся ее воплотить.
Подстратегия развития студенческого футбола предполагает унификацию и формирование единой системы студенческих массовых турниров, а также существенное увеличение количества студентов, регулярно занимающихся футболом. Мы собрали ряд небольших замечаний, которые будут учтены, и, надеюсь, на ближайшем исполкоме РФС обе программы будут утверждены.
Напомним, что недавно УЕФА запустил программу «Футбол в школах».