РФС планирует ввести школьный урок по футболу

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что футбольный союз планирует добавить в расписание третий урок физкультуры, который целиком будет посвящен футболу.

В рамках проекта «Футбол в школе» мы хотим добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящен футболу. Это сложная и амбициозная задача, так как в масштабах нашей страны этого не удалось сделать еще ни одной федерации, но я уверен, что совместными усилиями РФС , министерства спорта и министерства просвещения удастся ее воплотить.