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РФС планирует ввести школьный урок по футболу

сегодня, 15:24

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что футбольный союз планирует добавить в расписание третий урок физкультуры, который целиком будет посвящен футболу.

В рамках проекта «Футбол в школе» мы хотим добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящен футболу. Это сложная и амбициозная задача, так как в масштабах нашей страны этого не удалось сделать еще ни одной федерации, но я уверен, что совместными усилиями РФС, министерства спорта и министерства просвещения удастся ее воплотить.

Подстратегия развития студенческого футбола предполагает унификацию и формирование единой системы студенческих массовых турниров, а также существенное увеличение количества студентов, регулярно занимающихся футболом. Мы собрали ряд небольших замечаний, которые будут учтены, и, надеюсь, на ближайшем исполкоме РФС обе программы будут утверждены.

Напомним, что недавно УЕФА запустил программу «Футбол в школах».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:30
Для чего это нужно и что это даст, кроме того, что условно потом в отчетах о проделанной работе перед вышестоящим начальством отметите сие "великое достижение РФС" для развития футбола России? Реально сборище хамелеонов занимающееся не пойми чем. Создают видимость бурной кипучей деятельности, а на результаты без слез не взглянешь. Я конечно возможно и не прав, и это очень нужная инициатива, но на мой сугубо субъективный взгляд, занимаются ерундой.
Tommy Lee
Tommy Lee ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 16:52
Шахматы есть в некоторых школах уже.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:27
Лучше бы детские школы футбольные открыли.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:58
Это все правильно по детско-юношескому футболу. А вот со взрослыми , что делать ???...с БОЛЬШИМИ дядями, которые получают баснословные контракты , а в футбол играть не хотят и все время стимулировать их надо, стимулировать....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:46
А смысл? Если обычные мальчишки все равно в команды не попадут, для этого деньги нужны или связи
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:44
Первый видеоурок от Дзюбы: "Дриблинг двумя мячами левой и правой рукой".
nubom
nubom
сегодня в 15:44
При этом, обязать родителй обеспечить свое чадо мячиком, формой и бутсами...
ДСА
ДСА
сегодня в 15:37
Еще шахматы надо ввести, теннис и т.д.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:33
А просто играть в футбол на физкультуре,как раньше?!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:25
Давно пора...будет любимый урок у мальчиков...
shlomo
shlomo
сегодня в 15:25
Ну в крайности зачем кидаться
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