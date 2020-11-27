Лэмпард подтвердил, что Тиаго Силва может продлить контракт с «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о том, что защитник Тиаго Силва собирается воспользоваться опцией продления контракта с лондонским клубом ещё на один сезон.
У Тиаго Силвы есть возможность продлить соглашение ещё на 12 месяцев. Я доволен его выступлениями, поэтому мы рассмотрим этот вариант.
При этом ПСЖ который его отпустил бесплатно, и которому он был не нужен потому что "старый" - теперь сам мучается в попытках закрыть позицию в центре обороны качественным игроком...
Жизнь не лишена иронии =))
P. S. Продление контракта вполне заслуженное, тем более клуб особо не рискует, ведь это всего на один лишний сезон...
При этом ПСЖ который его отпустил бесплатно, и которому он был не нужен потому что "старый" - теперь сам мучается в попытках закрыть позицию в центре обороны качественным игроком...
Жизнь не лишена иронии =))
P. S. Продление контракта вполне заслуженное, тем более клуб особо не рискует, ведь это всего на один лишний сезон...