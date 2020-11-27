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Лэмпард подтвердил, что Тиаго Силва может продлить контракт с «Челси»

сегодня, 19:35

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о том, что защитник Тиаго Силва собирается воспользоваться опцией продления контракта с лондонским клубом ещё на один сезон.

У Тиаго Силвы есть возможность продлить соглашение ещё на 12 месяцев. Я доволен его выступлениями, поэтому мы рассмотрим этот вариант.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 20:22
Когда только приехал, бразилец явно был не в форме, но постепенно Тиаго "втянулся", притёрся к коллективу, и сейчас лучший центральный защитник "аристократов".
При этом ПСЖ который его отпустил бесплатно, и которому он был не нужен потому что "старый" - теперь сам мучается в попытках закрыть позицию в центре обороны качественным игроком...
Жизнь не лишена иронии =))

P. S. Продление контракта вполне заслуженное, тем более клуб особо не рискует, ведь это всего на один лишний сезон...
beefs
beefs
сегодня в 19:51
хорошо играет, поэтому и продляют контракт...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:37
Лично я не ждал такого уровня игры от Силвы,продлние заслужил своей игрой.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 19:36
Хорошо если продлит.
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