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Зидан: «Я думаю, что „Реал“ подпишет с Васкесом новый контракт»

сегодня, 09:16

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что Лукас Васкес заслуживает того, чтобы мадридский клуб предложил ему новый контракт.

Он всегда отдает всего себя за наш клуб. Я всегда ценил его за то, что он дает нам на поле. Теперь у него появилась возможность показать нам, на что он способен. Он был игроком нашей молодежки, Мадрид в его сердце. Я рад за него и за команду.

Он важный игрок, и клуб это знает. Я думаю, что с ним подпишут новый контракт.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продать Одриосолу.

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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 09:53
Васкес и Начо нужны команде и дело не только в том, что они воспитанники. Игроки не топовые, но работящие, готовые сыграть на любой позиции и никогда не верещат , что им мало дают играть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:47
Васкеса и Начо надо оставлять. В клубе должны быть воспитанники, даже если они не самые лучшие игроки, они показывают своё старание. Вчера оба старались.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:29
Всему голова главный тренер.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:19
А потом опять будут продавать
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