Зидан: «Я думаю, что „Реал“ подпишет с Васкесом новый контракт»

Главный тренер «Реала» считает, что заслуживает того, чтобы мадридский клуб предложил ему новый контракт.

Он всегда отдает всего себя за наш клуб. Я всегда ценил его за то, что он дает нам на поле. Теперь у него появилась возможность показать нам, на что он способен. Он был игроком нашей молодежки, Мадрид в его сердце. Я рад за него и за команду.

Он важный игрок, и клуб это знает. Я думаю, что с ним подпишут новый контракт.