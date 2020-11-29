Наставник сборной России отреагировал на заявление ЦСКА после его критики в адрес нападающего армейцев и российской национальной команды Федора Чалова.

Пресс-служба московского клуба написал, что многие считают Черчесова «физруком». Позже болельщики ЦСКА оскорбляли тренера во время матча с «Фейеноордом».

Физрук — это хорошая профессия. Говорю абсолютно искренне: я не вижу вообще никаких проблем.