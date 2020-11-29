ГлавнаяНовости

Черчесов: «Физрук - это хорошая профессия»

сегодня, 10:41

Наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА после его критики в адрес нападающего армейцев и российской национальной команды Федора Чалова.

Пресс-служба московского клуба написал, что многие считают Черчесова «физруком». Позже болельщики ЦСКА оскорбляли тренера во время матча с «Фейеноордом».

Физрук — это хорошая профессия. Говорю абсолютно искренне: я не вижу вообще никаких проблем.

Что касается болельщиков ЦСКА, то я спокойно к этому отнесся. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, для меня это было бы более болезненно. Я не знаю, насколько РФС может на это повлиять, но я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и клуб из-за этого не накладывал.

Все новости
Кокорин: «Хочу выиграть что-то со „Спартаком“, попасть в Лигу чемпионов»
Сегодня, 14:12 Комментарии0
Коченков: «Судейство с „Ахматом“ было неоднозначным»
Сегодня, 13:43 Комментарии4
Пресс-аташе «Спартака»: «У Газизова будет больше полномочий, чем у Попова»
Сегодня, 12:50 Комментарии7
Аршавин: «Не думаю, что Газизов не понимал свои возможности в „Спартаке“»
Сегодня, 12:29 Комментарии7
Черчесов — о скандальном интервью: «Я сам туда напросился»
Сегодня, 11:45 Комментарии19
Сигурдссон: «Летом мы дважды не смогли обыграть „Рубин“»
Сегодня, 10:45 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:12
Не согласен с болельщиками ЦСКА!

На моем пути встречались "Школьные физруки" которые были Всеми уважаемыми людьми, потому что они мало говорили и много делали, были Профи своего ремесла...
rusl78
rusl78
сегодня в 14:12
Просим! Просим! Просим!
Физрук на выход
rusl78
rusl78 ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 14:09
Вот-вот и я о том. Такую бы ЗП всем физрукам нашей страны, не пришлось бы в такой огромной стране, натурализовать бразильцев
rusl78
rusl78
сегодня в 14:08
Усатый попутал походу! 0:5 и ещё пасть открывает.
Физрук а не слишком у тебя ЗП большая???
Может за такую «игру» тебе без ЗП поработать месяцев так 6, хотя работой это не назовёшь.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 14:02
Черчесов возомнил что он может влиять на УЕФА, ахх-хаах-хаа
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:58
Короче честно признался, что он есть физрук.....хитрый и алчный физрук.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 13:52
Хорошая профессия физрук и это твой уровень Стасик,пора и честь знать,тебя возьмут в любую школу,и детки будут очень рады.
bacek15
bacek15
сегодня в 13:44, ред.
Что примечательно, ни один пешеход, будь то позолоченный, забронзовевший или деревянный-никто не вступился за ЧСС. Все тихонько помалкивают в тряпочку (за исключением Оздоева). Вот это команда, как там у них "один за всех и все за одного!"? Ну-ну... ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:37, ред.
Если Черчесов физрук, то кто тогда наши игрочишки ????....Выходит ШКОЛЯРЫ , КОТОРЫХ ДОЛБИТ ВСЯ ЕВРОПА.,КАК В СБОРНОЙ ТАК И В КЛУБАХ.
ВЫХОДИТ И ВСЯ НАША ТРЕНЕРСКАЯ КЛУБНАЯ РАТЬ ТОЖЕ ФИЗРУКИ , КОТОРЫМ ВСЕМ НА ВСЕ НА СР....ТЬ.
морозз
морозз
сегодня в 13:34
Стас походу примерял всевозможные ордена и медали ему обещанные и забыл, что тренировать сборную иногда надо! Но у него важные встречи с представителями депутатского корпуса Госдумы и поэтому футбол уходит на второе или третье место!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:27
Овцевод не хуже.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 13:23
Как говорится: "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Роль зеркала и рожи подойдёт любому из них.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 13:19
ЧЕ на ЧЕ выдаст результат... Кто видит главным выновником ЧЕ и защищает Дзюбу, Гилерьме, Чалова, Заболотного, Оздоева и им подобным - таких болел и наказывать грешно
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:12
А я еще добавлю: самовлюбленный, напыщенный, усатый и лысый павлин! Вот ты кто, Стас.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:10
Игроков сборной выбирает тренер, которого назначает РФС. Так что не стоит их гнобить. Все претензии к РФС.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:03
Зачем же фамилию Заболотного искажать? Он же не выкручивал руки Черчесову, чтобы вызвал его в сборную. И нельзя сказать, что парень филонит на поле. Просто такой уж есть и дело тренеров оценивать его место в футболе.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 12:58
Если физрук - это хорошо, платите ему как физруку
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 12:53
Дзюба - Тренеришка)
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 12:50
Ему и до хорошего учителя физкультуры далеко очень
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:41
Черчесов король физруков, Чалов деградант от Бога!
Думаю одного надо выгнать из сборной, второго даже близко к сборной не подпускать!!!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:38
профессия и вправду хорошая, но только вот зарплата там совсем не как у тренера сборной...
nubom
nubom
сегодня в 12:37
Я смотрю, Саламычу не дают покоя лавры нашего известного топ-блогера Дзюбы...
LOpp
LOpp
сегодня в 12:36
Физрук хорошая профессия?
Так работай тогда в школе.
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 12:36
Истинная правда!Физручелло чабан)))
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 12:35
Нашим бревнам не один тренер ладу не даст,то ли он физрук либо ТОП.
stavr74
stavr74
сегодня в 12:31
Самое обидное в профессии тренера ,
когда виновны игроки , не забивающие с 5 метров или которые
неправильно выбирают позицию при стандартах и совершают
грубые детские ошибки при позиционной обороне или атаке.
и они забывают , что представляют не клуб а страну Россию.
где надо выкладываться на 1000%
Брулин
Брулин
сегодня в 12:27
Оскорбительно для настоящих физруков сравнение с Саламычем. Там настоящие мужики работают на совесть, при этом за год зарабатывают, сколько "шашлычный физрук" за день. А эффект от деятельности диаметрально противоположный.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:24
"Физрук — это хорошая профессия, зарплата как у тренера сборной,"
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:22
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 12:20
    Черчесов - лицо сборной ! Но и ему ,тем более , в СМИ так отзываться о наших игроках,просто не красиво . А ,в принципе , он не так уж далёк от истины .Наши игроки ,действительно .....вно ! Кого сами вырастили ,то и получили !
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100