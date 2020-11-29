Наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА после его критики в адрес нападающего армейцев и российской национальной команды Федора Чалова.
Пресс-служба московского клуба написал, что многие считают Черчесова «физруком». Позже болельщики ЦСКА оскорбляли тренера во время матча с «Фейеноордом».
Физрук — это хорошая профессия. Говорю абсолютно искренне: я не вижу вообще никаких проблем.
Что касается болельщиков ЦСКА, то я спокойно к этому отнесся. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, для меня это было бы более болезненно. Я не знаю, насколько РФС может на это повлиять, но я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и клуб из-за этого не накладывал.
Черчесов запомнится тоже. Как самоуверенный через края упрямец, опустивший страну до третьей европейской корзины.
И он как будто не понимает, что это его провал, ищет виноватых среди игроков. Пригласил травмированного Соболева, нулячего ЗеБолотного, заездил Жиркова. Опозорился своим поведением на телевидении.
Походу, его место действительно в школе или ПТУ, причём на такой же зарплате. Чтобы не бросался словами впустую...
Черчесов запомнится тоже. Как самоуверенный через края упрямец, опустивший страну до третьей европейской корзины.
И он как будто не понимает, что это его провал, ищет виноватых среди игроков. Пригласил травмированного Соболева, нулячего ЗеБолотного, заездил Жиркова. Опозорился своим поведением на телевидении.
Походу, его место действительно в школе или ПТУ, причём на такой же зарплате. Чтобы не бросался словами впустую...