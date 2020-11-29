Кузнецов: «Эджуке проявляет повышенную активность»

Бывший игрок ЦСКА прокомментировал игру новобранцев команды.

Эджуке проявляет повышенную активность, но не того уровня, что надо. Он должен действовать более продуктивно в плане голов и передач. А Зайнутдинов хорошо вписался. Видно, что опытный парень, способный сыграть на нескольких позициях, создает моменты, забил уже. Это хорошее приобретение. С Фуксом всё не совсем понятно, поскольку он сразу травмировался. Очень хотелось бы увидеть его в деле.