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Кузнецов: «Эджуке проявляет повышенную активность»

сегодня, 09:35

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал игру новобранцев команды.

Эджуке проявляет повышенную активность, но не того уровня, что надо. Он должен действовать более продуктивно в плане голов и передач. А Зайнутдинов хорошо вписался. Видно, что опытный парень, способный сыграть на нескольких позициях, создает моменты, забил уже. Это хорошее приобретение. С Фуксом всё не совсем понятно, поскольку он сразу травмировался. Очень хотелось бы увидеть его в деле.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:29
Не о том думаешь, после поражений от Лацио и потери очков от обескровленного Арсенала у которого не играли 10 человек основного состава. + Шалун решил отфилонить от матча с Брюгге заменившись на 91-ой минуте.Так что Эджуке точно обойдется без твоих советов😆
Лучше думай что бы не опозориться с Брюгге.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:40
Слова Кузнецова напомнили мне " Враг проявляет повышенную активность у границ РФ (СССР)". Эджуке хочется пожелать только одного: не сбавлять активность, как бы ни складывался матч. Если бы не он и Влашич в последнем матче в ЛЕ, которые были лучшими, несмотря на замену Эджуке, армейцы выглядели бы ещё бледнее.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:06
Эджуке конечно много бегает и бестолково,но в последних матчах появились проблески- он начал раздавать передачи и бить по воротам! Передачи не всегда точны, но уже шаг в нужном направлении. К лету будет готов отличный игрок, не хуже Мусы своего времени.
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 10:53
Если наставник не может направить способности игрока в нужное русло(и не одного,а многих),то что надо делать???Праль-на,сменить наставника,у которого,возможно,в гипотетической "Уфе" снова всё пойдёт на лад.Ну сел не в свои сани,бывает!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:34
Бестолковую активность проявляет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:26
Главное толк от активности
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:17
Суетятся, шубуршаться. А где победы?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:02
Всё о игроках,а о гениальном тренере,которым все очарованы,ни слова.И он мычит ,как малое телЯ.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:58
Про Гаича ни слова потому я добавлю, бестолковое приобретение даже наш Чалов лучше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:55
Его бы думать научить. А то только носится,как угорелый...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:54
Но пока таланты его спят.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:51
а забивать то он и не умеет))) вот и всё
cska1948
cska1948
сегодня в 09:50
Если не все, то многие эксперты говорят о мощном усилении, в этом сезоне, ЦСКА. А по факту из всего этого "мощного усиления" в основе закрепился только ОДИН Зайнутдинов!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 09:47
Хотя-бы иногда бывшему футболисту тоже надо думать. Сначала критиковал по всем статьям потом заявил что хорошее приобретение. Жуке крутится как опарыш ,-вроде шевелится а мухой стать не может.
drug01
drug01
сегодня в 09:42
Надо хорошо подумать
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