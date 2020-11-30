«Арсенал» выставил на трансфер нападающего Николя Пепе.
Как сообщается, лондонский клуб хочет выручить за своего футболиста около 40 млн евро, чтобы вернуть половину потраченных на переход игрока денег, пока трансферная стоимость француза окончательно не упала.
Отмечается, что в услугах Пепе заинтересованы несколько команд, одной из которых является «Барселона».
Конечно, в Англии уже сейчас популярны поговорки "Кроенке - не мамонт, не вымрет", "Голова Кроенке ногам покоя не дает", "Заставь Кроенке Богу молиться, он и лоб расшибет", "Услужливый Кроенке опаснее врага", "Кроенке учить - что мертвого лечить" и даже "Кроенкам везет" (но на последнее не похоже)...
Конечно, в Англии уже сейчас популярны поговорки "Кроенке - не мамонт, не вымрет", "Голова Кроенке ногам покоя не дает", "Заставь Кроенке Богу молиться, он и лоб расшибет", "Услужливый Кроенке опаснее врага", "Кроенке учить - что мертвого лечить" и даже "Кроенкам везет" (но на последнее не похоже)...