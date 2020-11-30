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Пепе может перейти в «Барселону»

сегодня, 10:54

«Арсенал» выставил на трансфер нападающего Николя Пепе.

Как сообщается, лондонский клуб хочет выручить за своего футболиста около 40 млн евро, чтобы вернуть половину потраченных на переход игрока денег, пока трансферная стоимость француза окончательно не упала.

Отмечается, что в услугах Пепе заинтересованы несколько команд, одной из которых является «Барселона».

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:03
Смешно, если, так и не поработав с тренером (тренеришка и Нольтета не в счет), Пепе уйдет за полцены.

Конечно, в Англии уже сейчас популярны поговорки "Кроенке - не мамонт, не вымрет", "Голова Кроенке ногам покоя не дает", "Заставь Кроенке Богу молиться, он и лоб расшибет", "Услужливый Кроенке опаснее врага", "Кроенке учить - что мертвого лечить" и даже "Кроенкам везет" (но на последнее не похоже)...
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
сегодня в 11:30
Сначала подумал про португальца Пепе
marvel777
marvel777
сегодня в 11:13
да свой Дембеле по сравнению с ним Бог
Mangur
Mangur
сегодня в 10:59
Слухи, сплетни , домыслы
viv
viv
сегодня в 10:57
Это будет усиление для Барселоны.
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