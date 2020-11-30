Пепе может перейти в «Барселону»

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сегодня, 10:54

«Арсенал» выставил на трансфер нападающего .

Как сообщается, лондонский клуб хочет выручить за своего футболиста около 40 млн евро, чтобы вернуть половину потраченных на переход игрока денег, пока трансферная стоимость француза окончательно не упала.

Отмечается, что в услугах Пепе заинтересованы несколько команд, одной из которых является «Барселона».