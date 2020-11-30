Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
Все знают, что у нас последнее время очень тяжелый график. Игра завтра — ключевая игра в сезоне. Могу сказать, что к завтра я готов на сто процентов.
Замена в матче с Сербией? На этот вопрос я не хочу отвечать. Если есть вопросы, задавайте их по завтрашнему матчу. Сейчас мне неважно, что было в сборной. Я думаю только о завтрашней игре.
Учитывая малую вероятность того, что Ред Булл Зальцбург победит Атлетико Мадрид дома, шансы у Локомотива, при варианте с ничьей в этом матче, и поражении в следующем, на получения путёвки в Лигу Европы, становятся вполне хорошими, даже если РБ Зальцбург сыграет вничью в обоих оставшихся матчах. Но если в очной встрече российских железнодорожников и австрийских красных быков будет ничья, а в последнем туре Локомотив проиграет Баварии, а РБ Зальцбург обыграет Атлетико Мадрид - что является не слишком маловероятным вариантом развития событий, то у РБ Зальцбурга будет на одно очко больше, что позволит австрийцам занять как минимум третье место, в зависимости от того, сколько очков будет у Атлетико. Поражения станет очень плохим результатом для Локомотива, поскольку в таком случае у РБ Зальцбурга будет открыв в одно очко перед последним туром группового этапа, и даже поражение устроит австрийцев в плане третьего места, поскольку и Локомотив вряд ли не проиграет Баварии Мюнхен, хотя и здесь может быть иной исход. В общем, борьба будет нешуточной, и очень многое в руках самого Локомотива, прежде всего в ближайшем матче в австрийским клубом. Занять третье место, а тем более второе, будет очень тяжело, но всё ещё является возможным, особенно занять третье место.
Учитывая малую вероятность того, что Ред Булл Зальцбург победит Атлетико Мадрид дома, шансы у Локомотива, при варианте с ничьей в этом матче, и поражении в следующем, на получения путёвки в Лигу Европы, становятся вполне хорошими, даже если РБ Зальцбург сыграет вничью в обоих оставшихся матчах. Но если в очной встрече российских железнодорожников и австрийских красных быков будет ничья, а в последнем туре Локомотив проиграет Баварии, а РБ Зальцбург обыграет Атлетико Мадрид - что является не слишком маловероятным вариантом развития событий, то у РБ Зальцбурга будет на одно очко больше, что позволит австрийцам занять как минимум третье место, в зависимости от того, сколько очков будет у Атлетико. Поражения станет очень плохим результатом для Локомотива, поскольку в таком случае у РБ Зальцбурга будет открыв в одно очко перед последним туром группового этапа, и даже поражение устроит австрийцев в плане третьего места, поскольку и Локомотив вряд ли не проиграет Баварии Мюнхен, хотя и здесь может быть иной исход. В общем, борьба будет нешуточной, и очень многое в руках самого Локомотива, прежде всего в ближайшем матче в австрийским клубом. Занять третье место, а тем более второе, будет очень тяжело, но всё ещё является возможным, особенно занять третье место.