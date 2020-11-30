ГлавнаяНовости

Гильерме: «Матч с „Зальцбургом“ — ключевая игра в сезоне»

сегодня, 13:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургЗавтра в 20:55 Не начался

Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

Все знают, что у нас последнее время очень тяжелый график. Игра завтра — ключевая игра в сезоне. Могу сказать, что к завтра я готов на сто процентов.

Замена в матче с Сербией? На этот вопрос я не хочу отвечать. Если есть вопросы, задавайте их по завтрашнему матчу. Сейчас мне неважно, что было в сборной. Я думаю только о завтрашней игре.

Все новости
Геркус: «„Спартак“ существенно улучшил свою игру»
Сегодня, 15:48 Комментарии4
Грушевский: «Чалов слишком эмоциональный и впечатлительный»
Сегодня, 15:31 Комментарии11
Б. Игнатьев: «Нельзя сказать, что „Зенит“ станет чемпионом. Это и хорошо»
Сегодня, 15:10 Комментарии5
«Не слышал ни разу», — Мещеряков о заболевших COVID-19 в «Локомотиве»
Сегодня, 14:47 Комментарии5
Николич: «Против „Зальцбурга“ нам надо играть на результат»
Сегодня, 13:53 Комментарии2
Матыцин заговорил о новом лимите на легионеров
Сегодня, 13:50 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ viv (раскрыть)
сегодня в 15:48
Зальцбург слабее Атлетико, просто последних в Лиги Чемпионов трясёт, нет по-настоящему хороших результатов, но в целом они очень сильны. Но и Зальцбург тоже весьма силён, да ещё и сверх мотивирован на этот матч.
David Young
David Young
сегодня в 15:47
Группа очень сложная, но Локомотив, на удивление, смотрится достойнее всех шести клубов, выступающих от России в еврокубках (два из которых вылетели ещё на стадии квалификации), и имеет наилучшие шансы на еврокубки из оставшихся четырёх команд. Матч с РБ Зальцбургом является действительно решающим, так как обе команды в шестом туре группового этапа вероятнее всего проиграют.

Учитывая малую вероятность того, что Ред Булл Зальцбург победит Атлетико Мадрид дома, шансы у Локомотива, при варианте с ничьей в этом матче, и поражении в следующем, на получения путёвки в Лигу Европы, становятся вполне хорошими, даже если РБ Зальцбург сыграет вничью в обоих оставшихся матчах. Но если в очной встрече российских железнодорожников и австрийских красных быков будет ничья, а в последнем туре Локомотив проиграет Баварии, а РБ Зальцбург обыграет Атлетико Мадрид - что является не слишком маловероятным вариантом развития событий, то у РБ Зальцбурга будет на одно очко больше, что позволит австрийцам занять как минимум третье место, в зависимости от того, сколько очков будет у Атлетико. Поражения станет очень плохим результатом для Локомотива, поскольку в таком случае у РБ Зальцбурга будет открыв в одно очко перед последним туром группового этапа, и даже поражение устроит австрийцев в плане третьего места, поскольку и Локомотив вряд ли не проиграет Баварии Мюнхен, хотя и здесь может быть иной исход. В общем, борьба будет нешуточной, и очень многое в руках самого Локомотива, прежде всего в ближайшем матче в австрийским клубом. Занять третье место, а тем более второе, будет очень тяжело, но всё ещё является возможным, особенно занять третье место.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:41
Удачи Гиля! Она точно не помешает.
viv
viv
сегодня в 15:29
Зальцбург это не Атлетико. Придется попотеть
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:36
В ничью бы сыграли...
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 14:11
Хлопотно это!Но удачи Локо!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:09
Только победа нас спасёт
David Young
David Young
сегодня в 13:58
Правильный настрой, и игра действительно сверх важная, провал станет провалом выступления в Лиге Чемпионов, нужно хотя бы не проиграть прямому конкуренту.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100