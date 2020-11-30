Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

Все знают, что у нас последнее время очень тяжелый график. Игра завтра — ключевая игра в сезоне. Могу сказать, что к завтра я готов на сто процентов.

Замена в матче с Сербией? На этот вопрос я не хочу отвечать. Если есть вопросы, задавайте их по завтрашнему матчу. Сейчас мне неважно, что было в сборной. Я думаю только о завтрашней игре.