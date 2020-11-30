Николич: «Против „Зальцбурга“ нам надо играть на результат»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Завтра ключевая игра, да. Ребята готовы отдаваться полностью на поле. Если они будут это делать, удача будет на нашей стороне.

«Зальцбург» — хорошая команда. Они хорошо играли и против «Баварии» и против «Атлетико». Мы должны быть дисциплинированы на поле. Ждем завтра поддержки наших болельщиков.

Кто будет отсутствовать завтра? Будет ненормально, если я скажу, кого не будет на поле. Я хочу помогать только своей команде, а не команде соперника.

«Зальцбург» — очень быстрая команда. Они хорошо выбегают из обороны, у них быстрые игроки атаки. Завтра нам надо играть на результат, биться на каждом участке поля. Я верю, что мы можем добиться положительного результата.