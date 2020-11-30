ГлавнаяНовости

Николич: «Против „Зальцбурга“ нам надо играть на результат»

сегодня, 13:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Завтра ключевая игра, да. Ребята готовы отдаваться полностью на поле. Если они будут это делать, удача будет на нашей стороне.

«Зальцбург» — хорошая команда. Они хорошо играли и против «Баварии» и против «Атлетико». Мы должны быть дисциплинированы на поле. Ждем завтра поддержки наших болельщиков.

Кто будет отсутствовать завтра? Будет ненормально, если я скажу, кого не будет на поле. Я хочу помогать только своей команде, а не команде соперника.

«Зальцбург» — очень быстрая команда. Они хорошо выбегают из обороны, у них быстрые игроки атаки. Завтра нам надо играть на результат, биться на каждом участке поля. Я верю, что мы можем добиться положительного результата.

Все новости
Геркус: «„Спартак“ существенно улучшил свою игру»
Сегодня, 15:48 Комментарии4
Грушевский: «Чалов слишком эмоциональный и впечатлительный»
Сегодня, 15:31 Комментарии11
Б. Игнатьев: «Нельзя сказать, что „Зенит“ станет чемпионом. Это и хорошо»
Сегодня, 15:10 Комментарии5
«Не слышал ни разу», — Мещеряков о заболевших COVID-19 в «Локомотиве»
Сегодня, 14:47 Комментарии5
Гильерме: «Матч с „Зальцбургом“ — ключевая игра в сезоне»
Сегодня, 13:56 Комментарии8
Матыцин заговорил о новом лимите на легионеров
Сегодня, 13:50 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:42
Сейчас главное очки, а не красивая игра.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:53
Забейте им побольше!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100