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Ульмер: «Победа над „Локомотивом“ здорово повысит наши шансы на плей-офф»

сегодня, 07:19
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Защитник «Зальцбурга» Андреас Ульмер дал комментарий накануне выездного матча с «Локомотивом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом туре с «Локомотивом» мы провели отличный матч. К сожалению, нам удалось добиться лишь ничьей.

Нам очень нужны очки. Мы знаем, что победа здорово повысит наши шансы на плей-офф. Хотим вознаградить себя в предстоящем матче.

Мыслями об игре с «Локомотивом» также поделился наставник «Зальцбурга» Джесси Марш.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:26
Видится мне, быть опять ничьей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:18
Ключевой матч для Семина.
В случае пролёта Локо и в Европе к нему придут на поклон...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:16
Поверим ещё раз в Локо,может хоть они смогут победить!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:11
Локо всё по барабану а вот Николичу судьба решается.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:08
Все в руках Локомотива.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:03
Давайте паровозики, докажите, что не лыком шиты.Это реально тот соперник, которого вы можете обыграть.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:41
Кстати говоря в Локо думают также.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:39
Игра покажет кто более достоин победы...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:28
Локомотив думает аналогично.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:23
А Локомотив сам готов вам нанести поражения.
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