Ульмер: «Победа над „Локомотивом“ здорово повысит наши шансы на плей-офф»

Защитник «Зальцбурга» Андреас Ульмер дал комментарий накануне выездного матча с «Локомотивом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
В первом туре с «Локомотивом» мы провели отличный матч. К сожалению, нам удалось добиться лишь ничьей.
Нам очень нужны очки. Мы знаем, что победа здорово повысит наши шансы на плей-офф. Хотим вознаградить себя в предстоящем матче.
Мыслями об игре с «Локомотивом» также поделился наставник «Зальцбурга» Джесси Марш.
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