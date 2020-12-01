Ульмер: «Победа над „Локомотивом“ здорово повысит наши шансы на плей-офф»

Защитник «Зальцбурга» дал комментарий накануне выездного матча с «Локомотивом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом туре с «Локомотивом» мы провели отличный матч. К сожалению, нам удалось добиться лишь ничьей.

Нам очень нужны очки. Мы знаем, что победа здорово повысит наши шансы на плей-офф. Хотим вознаградить себя в предстоящем матче.