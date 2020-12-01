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Кузяев: «С „Брюгге“ с первых минут будем играть в агрессивный футбол»

сегодня, 12:18
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Лига чемпионов — это праздник. Самый престижный турнир в Европе. Едем в Бельгию с боевым настроем. Матч против «Брюгге» будет непростым.

В первом тайме первого матча мы действовали пассивно. И только после пропущенного мяча стали играть в атакующий футбол. Нам необходимы очки. И постараемся завтра с первых минут играть в более агрессивный футбол.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:52
А что мешало раньше играть в такой футбол? Полагаю, что просто неумение!
Doping87
Doping87
сегодня в 13:48
Терять нечего, можно Лунёва или Васютина в атаку выпустить)))) думаю смогут не хуже Дзю сыграть.
Agamaga
Agamaga ответ kolpankolpan (раскрыть)
сегодня в 13:47
Это слова Бензема
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 13:42
Первое. Господин Кузяев - если ЛЧ это праздник, то на праздник не ходят и не ездят с боевым настроением, ибо тогда праздник превращается в поездку на какую нибудь бойню!
Вы уж определитесь!
Второе. Хочу сказать Вам, как болельщик и как человек, который смотрит футбол со стороны, а не с поля, как Вы,
Так вот, Зенит давно играет в пассивный футбол!
Особенно футболистам Зенита удаются пасы назад и поперек поля на своей половине поля!!!!!!
ПРОСТО ЧУДО!
Господин Кузяев, по хорошему, Вас (половину команды) надо разгонять! Ибо футболисты Зенита просто не умеют играть, элементарные вещи Вы не способны выполнить на поле!
ВАС ВСЕХ НАДО ОТДАВАТЬ В ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ФУТБОЛА!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:41
Начнете агрессивно пропускать с первых минут, как с "Лацио"?)
pomor45
pomor45 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 13:36
Вернее агрессию снимает рукой.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 13:35
Вся Восточная Европа, в ожидании вставания своего лучшего клуба - с колен
pomor45
pomor45 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 13:34
Так они там и празднуют, а не играют.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 13:33
Оо, мягкотелые агрессоры встрепенулись, грозятся очередным всплытием
Ismet FCSM
Ismet FCSM
сегодня в 13:32
Дсюба позор российского футбола
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:31
Никуда уже не надо: ЛЧ потеряна, а ЛЕ не нужна. Нужны весенний рывок, третье чемпионство и следующее ЛЧ. И так пока дела в ЛЧ не наладят. Больше всё равно ни от кого ждать не приходится.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:25
Разговорился Кузя, распустил пёрышки, а что в начале сезона команду мурыжил со своим бессмысленным облизыванием на европейский клуб.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:21
Агрессивно по Зениту, это пас вперед и 2 назад. А Кузяев...... Ему в переднюю линию и перед ним один игрок. А он разворот и пас к своим воротам...И сколько раз....... И так помнятся золотые слова Рамоса --" Брат не давай ему мяч, он играет против нас......
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:06
Агресивно? 0-60в пользу Брюгге неьудет?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:05
Агрессивный футбол и Зенит при Семаке - это вещи несовместимые! Не верю! Опять будет медленное перекатывание мячика назад и поперёк, с последующим забросом со своей половины на долговязое полено. Если Кузяев это имеет ввиду под агрессивным футболом, то всё понятно и с ним трудно поспорить.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:56
Лига чемпионов — это праздник.
Но этот праздник вы все испортили, болтуны.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:47
Дзюба врядли, у него перед игрой агрессию как рукой снимает
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:46
От таких заверений сразу становится плохо...
makkie
makkie
сегодня в 12:46
Пока мы лишь наблюдаем агрессивные интервью от Кузяева и Ко.
Ух, боевые хомячки... Брюгге уже забились в угол и дрожат от страха ))))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:43
В итоге опять проиграют
particular
particular
сегодня в 12:38
Где же эту агрессию взять сытым и ленивым...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:34
А Зениту уже деваться некуда. Нужно забивать, причём лучше 2-3, чтобы иметь преимущество по личным встречам. Неизвестно, как всё повернётся, так что лучше подстраховаться. Плохо то, что состав ослаблен донельзя, можно пропустить авоську.
В общем, настраиваюсь на трудный матч, нам терять нечего.
Удачи нашим ребятам и без травм...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:27
Терять нечего - надо забивать минимум два гола.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:20
Главное агрессивно не проиграйте
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