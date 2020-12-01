Кузяев: «С „Брюгге“ с первых минут будем играть в агрессивный футбол»

Полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Лига чемпионов — это праздник. Самый престижный турнир в Европе. Едем в Бельгию с боевым настроем. Матч против «Брюгге» будет непростым.

В первом тайме первого матча мы действовали пассивно. И только после пропущенного мяча стали играть в атакующий футбол. Нам необходимы очки. И постараемся завтра с первых минут играть в более агрессивный футбол.