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Генич: «Неделю назад кричали, что Мусаев — физрук, а сейчас — что он герой»

03 декабря 2020, 17:07
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном» (1:0).

Мусаев доказал, что он лучший тренер РПЛ в еврокубках? Нет, он этого не сделал. Просто у нас очень быстро флюгер поворачивается в разные стороны. Еще неделю-две назад все кричали, что Мусаев — физрук, а сейчас — что он герой. На самом деле — ничего подобного, так как всё решают кадры. Когда у «Краснодара» не было состава, было тяжело. Но сейчас вернулись все легионеры, в старте вышло только трое российских игроков. Соответственно, делаем вывод: когда здоровы Кабелла, Вильена, Классон, Вандерсон — на поле мы видим совсем другую картину, а у тренера появляются рычаги для влияния на игру заменами.

При этом нужно не забывать, что «Краснодар» обыграл не «Баварию» или «Ман Сити», а «Ренн» — и то с большими проблемами. Понравилось, что «Краснодар» вышел на этот матч «умирать». Понятно, что у российских клубов пропадает культура игры и стилистика в еврокубках, потому что многое приходится делать так, как мы этого делать не привыкли. И «Краснодар» сыграл так, как он не привык играть, но в этом тоже есть шажок вперед.

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Все комментарии
bars098
bars098
03 декабря в 22:35
По меркам других тренеров России Мусаев гений. Он хотя бы вывел Краснодар в ЛЧ и правильно делает что ставит легионеров, потому другие пешеходы ничего и не могут делать.
arzamas
arzamas
03 декабря в 22:23
А я и сейчас заявляю что Мусаев физрук.
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
03 декабря в 22:22
Даже на физрука не тянет , физрук бы физуху бы подтянул , а тут все вялые , а шапи бегать разучился причем совсем
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответ Introvert (раскрыть)
03 декабря в 22:16
Или герой физруком.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
03 декабря в 22:14
Да он физрук хоть неделю назад хоть сейчас хоть через год. Или как я уже говорил чьей то незаконно рождённый сын и из за этого его там держат.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
03 декабря в 22:02
Пока главный физрук это Семак, так позорно выступить не каждый сможет, ну Гончаренко тоже не отстает за 5 игр не одного гола. И на что ЦСКА надеется с таким отношении к игре?
Kosmos58
Kosmos58
03 декабря в 21:47
А Геныч как был ..., таким и остался!!!
Mi6
Mi6
03 декабря в 21:46
Физрук №1 это ганчаренко
aNOOBis
aNOOBis ответ Федор Паршунин (раскрыть)
03 декабря в 21:22
Да, и против Севильи (1:2) Краснодар не смотрелся жертвой.
Зенит тухлый, Локо тухлый, а "быки" играют. Результата не было, игра была, теперь и результат пришел.

Галицкого на дух не переношу (жена в Магните горбатится еще с его времён), но Краснодар выглядит как евросередняк. Симпатично играют, да, вообще, играют, в отличие от зажравшихся ведомственных подопечных
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
03 декабря в 21:21
Огромный минус победы Краса - это то, что отставка Мусаева откладывается. Игроки его откровенно сливают (игры лч исключение).
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
03 декабря в 21:18, ред.
Про "героя" кричат провокаторы
alex074
alex074
03 декабря в 21:12
А где Генич услышал, про то, что Мусаев герой? Краснодар чудом один гол заковырял и поэтому , Мусаев герой???
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Байкал-38. (раскрыть)
03 декабря в 20:59
Только факты. Счет на табло. И еще. Я не помню когда мы перешли на"ты". Видимо возраст...
pomor45
pomor45
03 декабря в 20:57
Физрук и герой - две стороны одной медали. Кому какой стороной нравится, той и носит.
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 20:54
И кто же кричит, что он герой?? Ну, кроме Икспертов матч тв)
Аксинья
Аксинья
03 декабря в 20:46
Ренн обыграла команда с помощью Госпожи Фортуны - игра была вязкая и равная и всё сводилось к одному, кто забьёт...Ну а Мусаев как был физруком так им и остается, поскольку вполне устраивает хозяина работая посредником между ним и командой (не исключаю что и состав на игры выбирает Галицкий)
Introvert
Introvert
03 декабря в 20:31
А что физрук не может быть героем?
berda2003
berda2003
03 декабря в 20:28
каждая балаболка с "канделябр тв" считает своим долгом поумничать, снести новый пёрл, сделать вывод базарной бабки, снестись какой-нибудь прописной истиной, но с умным видом выдать её за своё открытие... а на поверку обыкновенный набор "умных" слов обыкновенного пи...дабола.
STVA 1
STVA 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
03 декабря в 20:26
Давно это говорю!Нельзя иметь один план на игру! Может и правда ему постажироваться!
Zeychba
Zeychba
03 декабря в 20:24
Пусть поучится помощником тренера, а пригласить надо кого-то поопытнее
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 декабря в 20:14
Мусаев молод, это главное. Надеюсь все впереди у него.
Краснодар потерял время играя в романтику. Да были и есть проблемы, и как раз прагматичный футбол был бы им в помощь в эти трудные времена. Посмотрите! Победа над Ренном, как раз и принесла такая игра. В Чапая с картохой уже не играли, а ведь могли бы по привычке, тем более состав был боевой. Надёжно сыграли в обороне самое главное. А впереди команда создавать умеет, может. Так что Мусаев учится. Набивает шишки. Критика жёсткая дала о себе знать. Я, где-то увидел в глазах тренера(не физрука) растерянность, но он спрятал его глубоко, молодец. Умеет держать удар.
Удачи ему!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
03 декабря в 20:10
Согласен, с Мусаевым Краснодар не развивается и вряд ли будет. Эксперимент не удался.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
03 декабря в 20:08
Убирать надо Мусаева!Слишком долго учится!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Vik_ont25 (раскрыть)
03 декабря в 20:07
Ну и где же ты желчь в сторону Краснодара увидел?
Это объективный взгляд на Краснодар сегодня. Если я ошибаюсь, то попробуй переубеди меня, только с фактами.
Ну, а по поводу Локо я не испытываю иллюзий и не восхваляю, отвратительная игра с австрийцами. Да и проблемы в Локо намного серьёзнее. Главная проблема Мещеряков и Кикнадзе. За последнее время кроме "бутора" ничего не приобреталось, состав просто не соответствует ЛЧ.
Так, что разделяйте понятия "критика" и "желчь".
makkie
makkie
03 декабря в 19:52
А что такого Мусаев сделал в ЛЧ?
Выиграл одну игру, и то на тоненького...
протон1
протон1
03 декабря в 19:51
я до сих пор говорю что он физрук. задачу не выполнил. вылет с лч. позором . разгромно. он не герой он никто
autochthon
autochthon
03 декабря в 19:43
Герой, да ладно....ФИЗРУК
kolpankolpan
kolpankolpan
03 декабря в 19:40
Да нормально Краснодар сыграл.Лучше сейчас им не по силам.Отдали все что умеют.Молодцы.
anfield1984
anfield1984
03 декабря в 19:36
Лучше так, чем как Зезу
Pashok00786
Pashok00786 ответ particular (раскрыть)
03 декабря в 19:32, ред.
Я тоже всегда считал что Мусаеву нужно еще многому научится...даже Фоменко и тот побывав в европе на обучении совсем изменил взгляды на тренировочный процесс...Мусаеву тоже можно было бы где нибудь в европе постажироваться...
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