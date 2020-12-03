Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном» (1:0).

Мусаев доказал, что он лучший тренер РПЛ в еврокубках? Нет, он этого не сделал. Просто у нас очень быстро флюгер поворачивается в разные стороны. Еще неделю-две назад все кричали, что Мусаев — физрук, а сейчас — что он герой. На самом деле — ничего подобного, так как всё решают кадры. Когда у «Краснодара» не было состава, было тяжело. Но сейчас вернулись все легионеры, в старте вышло только трое российских игроков. Соответственно, делаем вывод: когда здоровы Кабелла, Вильена, Классон, Вандерсон — на поле мы видим совсем другую картину, а у тренера появляются рычаги для влияния на игру заменами.

При этом нужно не забывать, что «Краснодар» обыграл не «Баварию» или «Ман Сити», а «Ренн» — и то с большими проблемами. Понравилось, что «Краснодар» вышел на этот матч «умирать». Понятно, что у российских клубов пропадает культура игры и стилистика в еврокубках, потому что многое приходится делать так, как мы этого делать не привыкли. И «Краснодар» сыграл так, как он не привык играть, но в этом тоже есть шажок вперед.