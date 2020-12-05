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Артета: «„Тоттенхэм“ заслуженно располагается на своем месте в таблице»

05 декабря 2020, 10:09
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» в рамках 11-го тура АПЛ. «Шпоры» на данный момент идут на первом месте, «Арсенал» же пребывает на 14-й позиции.

В таблице такое положение, потому что «Тоттенхэм» заслуживает этого больше и потому что они работали лучше, чем мы. Мы хотим сократить разрыв и заработать три очка.

Еще рано говорить, кто является претендентом на титул в этом сезоне, но «Тоттенхэм» сейчас находится в лидерах, потому что они делают все правильно.

Посмотрим, на каком месте мы окажемся после этого тура. Мы будем делать все, что в наших силах.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
05 декабря в 15:26
Удачи Арсеналу и победы!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sihafazatron (раскрыть)
05 декабря в 14:14
Это правда. Претендентов прибавилось.
sihafazatron
sihafazatron ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 декабря в 11:41
4-ое место нынче не просто завоевать)
112910415
112910415
05 декабря в 11:24
очень даже заслуженно
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 11:04
А где ваше законное место ???
Бубнин
Бубнин
05 декабря в 10:25, ред.
"Они сейчас на первом месте, потому что хорошо играют. Мы тоже хотим хорошо играть, выигрывать. Когда выигрываешь, то зарабатываешь очки."
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 10:19
Пока на первом месте!
beefs
beefs
05 декабря в 10:12
конечно результат будет на табло, удачи...
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