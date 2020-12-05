Артета: «„Тоттенхэм“ заслуженно располагается на своем месте в таблице»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» в рамках 11-го тура АПЛ . «Шпоры» на данный момент идут на первом месте, «Арсенал» же пребывает на 14-й позиции.

В таблице такое положение, потому что «Тоттенхэм» заслуживает этого больше и потому что они работали лучше, чем мы. Мы хотим сократить разрыв и заработать три очка.

Еще рано говорить, кто является претендентом на титул в этом сезоне, но «Тоттенхэм» сейчас находится в лидерах, потому что они делают все правильно.

Посмотрим, на каком месте мы окажемся после этого тура. Мы будем делать все, что в наших силах.