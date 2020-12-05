Кассано: «Роналду может стать проблемой „Юве“. Он думает только о голах»

Экс-нападающий «Ромы», «Интера» и «Милана» выразил мнение, что может быть помехой для главного тренера «Ювентуса» .

Криштиану Роналду может стать проблемой в «Ювентусе» и омрачить идеи Пирло.

«Юве» не нужен Роналду, чтобы выиграть Скудетто, они брали его для победы в Лиге чемпионов. Но сделать это пока не удалось.

На мой взгляд, многие тренеры сталкиваются с этой тактической проблемой. С Роналду в составе ты начинаешь со счёта 1:0, но он живёт только ради голов, это не Месси, который делает лучше игру всей команды.

Я считаю, что для командных взаимодействий лучше подходят такие центрфорварды, как Левандовски и Бензема.