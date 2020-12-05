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Кассано: «Роналду может стать проблемой „Юве“. Он думает только о голах»

05 декабря 2020, 07:48

Экс-нападающий «Ромы», «Интера» и «Милана» Антонио Кассано выразил мнение, что Криштиану Роналду может быть помехой для главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

Криштиану Роналду может стать проблемой в «Ювентусе» и омрачить идеи Пирло.

«Юве» не нужен Роналду, чтобы выиграть Скудетто, они брали его для победы в Лиге чемпионов. Но сделать это пока не удалось.

На мой взгляд, многие тренеры сталкиваются с этой тактической проблемой. С Роналду в составе ты начинаешь со счёта 1:0, но он живёт только ради голов, это не Месси, который делает лучше игру всей команды.

Я считаю, что для командных взаимодействий лучше подходят такие центрфорварды, как Левандовски и Бензема.

Напомним, Роналду был признан лучшим игроком Серии А в ноябре.

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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 14:32
Ага Бензема ))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
05 декабря в 17:47
оливер в последнее время не впечатляет,а Скомина на дно залёг,но в любой момент эти вулканы готовы извергаться
explay-
explay-
05 декабря в 13:43
Сказал что всем итак очевидно, а вы сразу накинулись.
Сантус
Сантус
05 декабря в 13:09
Странно.Гол это КВИНТЭССЕ́НЦИЯ футбола.Ради них выходят на поле.Не ради владения,схем,замыслов.Всё ради них....)
Fred Devil
Fred Devil
05 декабря в 12:40
Кто бы что не говорил, Роналду умеет бить по мячу как угодно и откуда угодно. Такие форварды на вес золота. Если даже у команды не идёт игра, он может затащить результат в одиночку. А тактики и схемы можно разные наработать, с Криштиану, и без него.
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
05 декабря в 12:38
а кто-то хорошо устроился))в апл оливер,в лч скомина)))
juvenale
juvenale ответ Александр Валяев (раскрыть)
05 декабря в 12:37
так он итак там))его в 33 хватает только на пару обводок в центре поля и пробитие пенальти))Роналду в 33 рвал всех
juvenale
juvenale
05 декабря в 12:35
снова бред этого идиота)))
мангo
мангo
05 декабря в 12:17
Даже сами игроки ненавидят нырка
feris1
feris1
05 декабря в 12:11
Очередной бред со слов персофана гнома.
офигенный
офигенный
05 декабря в 12:07
афигеть конечно у него фора
kust07
kust07
05 декабря в 10:25
Вот и ответ на вопрос кто лучше Месси или Роналду
112910415
112910415
05 декабря в 10:07
но победа в ЛЧ всё ближе ! )
Alex12357
Alex12357
05 декабря в 10:06
Ну хоть Кассано дал луч света по роналду,может теперь осознают что по чём!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 декабря в 10:05
"Живет ради голов" и "начинаем со счета 1:0" прозвучало как комплимент - плохо когда игрок выходит на поле только ради контракта. А со Скудетто с Роналдо или без него у Пирло могут возникнуть проблемы - "Милан" возвращается.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЮЗИК (раскрыть)
05 декабря в 10:04
Там и тренер был
25процентный клоун
25процентный клоун
05 декабря в 10:03
Его брали для победы в лч......
Как же смешно от этой фразы
ЮЗИК
ЮЗИК
05 декабря в 10:02
Кассано прав, до Рона Юве больше была командой
League1
League1
05 декабря в 10:01, ред.
Пусть игры барсы без гнома пересмотрит, в которых барса всегда играет лучше, чем с ним. А Про Роналду сначала всё правильно сказал, что с ним в составе ты начинаешь со счёта 1:0, только вывод сделал нелогичный, даже абсурдный, если быть более точным.
Killofwrath
Killofwrath ответ Александр Валяев (раскрыть)
05 декабря в 09:42
а если бы Месси был форвардом ?)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ УЕСКА (раскрыть)
05 декабря в 09:16
им надо от Пирло избавляться,а то и в ЛЕ не попадут. Необходим нормальный тренер,а не ноунейм. Я сомневаюсь,что ему купят хоть один кубок - это не Реал и не Барса,практика показывает,что в ПлОф с туринцами не церемонятся и рассчитывать на потусторонние силы,как в А не приходится.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Kirgudu (раскрыть)
05 декабря в 09:12
он даже не достоин называться прыщём Роналду. Вспоминаю этого игрока,толку от которого было минимум. если бы он молчал,то выглядел гораздо умнее. А вообще очень интересно,когда всякие "левые" начинают переживать за своих экс-конкурентов. И если сравнивать Рона для Юве и Месси для Барсы,то последний это сплошная головная боль,пожалуй уже и для болельщиков.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
05 декабря в 09:07, ред.
самое интересное,что Роналду,как сильное звено у Юве,так и её ахиллесова пята.
УЕСКА
УЕСКА
05 декабря в 09:03
Ювентусу надо избавляться от этого эгоиста пока совсем без трофеев не остались.
cska vperiod
cska vperiod
05 декабря в 08:57
Антонио сам себе противоречит, когда играет Роналду ты начинаешь игру с 1:0, любой клуб захотел бы иметь такого игрока, который позволит начать игру с счёта 1:0, какую то бурду несёт самому непонятную или было сказано, чтобы отметить "величие" гнома.
Александр Валяев
Александр Валяев
05 декабря в 08:40
Он не прав! Роналду тащит команду, это наконечник на острие копья. На Месси тоже играют, но Месси игрок другой позиции, если бы Роналду был форвардом с начала карьеры, Месси был бы в опе
Байкал-38.
Байкал-38.
05 декабря в 08:38
Кассано сейчас возненавидит группировка из ЛГБТ...
Kirgudu
Kirgudu
05 декабря в 08:34
Ссаный иксперт. Сам во всех клубах головняком был. Прыщ бестолковый.
Legend 6
Legend 6
05 декабря в 08:28
Все по делу. Роналду единоличник.
Тага Дага
Тага Дага
05 декабря в 08:08
Гнать его нужно оттуда. ..полностью согласен с Кассано.Хоть один человек сказал на лицо....ну многие также думают. ..ну не говорят, а то обидеться девочка. ..истеричка.
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