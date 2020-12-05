Ибрагимович признался, что хотел завершить карьеру летом

Нападающий «Милана» признался, что планировал завершить карьеру минувшим летом.

Главный тренер спросил у меня летом, чего я хочу. Я ответил, что не собираюсь подписывать новый контракт, что с меня хватит. Сказал, что семья для меня тоже важна и я не хочу оставаться в Милане еще на год. На следующий день мы вновь поговорили, и я сказал, что решил завершить карьеру футболиста. А потом что-то изменилось. Я позвонил в «Милан» и все же подписал новый контракт с клубом.