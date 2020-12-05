ГлавнаяНовости

Ибрагимович признался, что хотел завершить карьеру летом

05 декабря 2020, 09:23

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что планировал завершить карьеру минувшим летом.

Главный тренер спросил у меня летом, чего я хочу. Я ответил, что не собираюсь подписывать новый контракт, что с меня хватит. Сказал, что семья для меня тоже важна и я не хочу оставаться в Милане еще на год. На следующий день мы вновь поговорили, и я сказал, что решил завершить карьеру футболиста. А потом что-то изменилось. Я позвонил в «Милан» и все же подписал новый контракт с клубом.

Ходят слухи, что Ибрагимович еще раз продлит контракт с клубом.

Все новости
Вайсс: «В группе России, Хорватии и Словакии нет фаворита»
Сегодня, 03:40 Комментарии3
Якубко: «Думаю, сейчас Россия посильнее сборной Словакии»
Сегодня, 02:47 Комментарии2
Далич: «Россия — классная команда. Они показали это на чемпионате мира»
Сегодня, 01:35 Комментарии4
Тренер сборной Мальты: «Россия очень сильна»
Сегодня, 01:15 Комментарии2
Витсель: «Я не люблю терять мячи»
Вчера, 18:37 Комментарии5
Лэмпард: «Нам важно, чтобы не было травм в матче с „Краснодаром“»
Вчера, 17:58 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
06 декабря в 13:37
Ибра топ! Показвл себя во всех командах и чемпионатах! Даже сына думаю Златаном назвать
Armyan4eG
Armyan4eG
05 декабря в 11:37
По моему субъективному.., Златан лучший нап в истории.
112910415
112910415
05 декабря в 11:25
этого не случится никогда !
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 10:51
Играй пока играется.
Ozabot
Ozabot
05 декабря в 10:01
Есть куча игроков, которым не помешало бы закончить карьеру, но Златан однозначно не один из них. Он влияет на игру, даже если не играет. Можно не выпускать на все 90 минут, а выводить на поле, лишь когда надо решить вопрос.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 09:51
Златан - это удивительный феномен. В свои 39 является лидером команды. Его отсутствие на поле сразу сказывается на игре Милана. Мужик кладет голы как в молодости, показывая пример долголетия в футболе : деньги деньгами, но форму поддерживать надо. Немного футболистов играют до такого возраста , а на таком высоком уровне , так вообще единицы. Вратарей в расчет не берем. Златан не вратарь и не защитник, он нападающий, т.е. бегать ему приходится очень много, и он с такими нагрузками справляется в полной мере, еще и за звание лучшего бомбардира борется.
Златан - хороший пример для молодежи, он профессионал с большой буквы.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
05 декабря в 09:49
Правильное решение принял....еще может Ибра дать фору многим
Karkaz
Karkaz
05 декабря в 09:38
Сделай с партнерами Милан чемпионом в этом сезоне и можно со спокойной душой вешать бутсы на гвоздь
ОПС
ОПС
05 декабря в 09:26
Силы есть, пускай играет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100