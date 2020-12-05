Быстров: «„Спартак“ должен забивать три-четыре мяча в ворота „Тамбова“»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом». Ранее появилась информация, что игроки «Тамбова» будут бойкотировать встречу из-за долгов по зарплате.

Скорее всего, спекуляции идут к губернатору, обещавшему закрыть долги. Ребята не увидели денег, люди пропали, к этому все и приводит. Думаю, что те игроки, которые приехали в Москву, выйдут на поле. «Спартаку» вообще все равно, кто там выйдет на поле, вопрос в том, справится ли «Спартак» с массированной обороной гостей. Команда должна играть активно в атаку, забивать три-четыре мяча.