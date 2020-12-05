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Быстров: «„Спартак“ должен забивать три-четыре мяча в ворота „Тамбова“»

05 декабря 2020, 15:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал предстоящий матч 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом». Ранее появилась информация, что игроки «Тамбова» будут бойкотировать встречу из-за долгов по зарплате.

Скорее всего, спекуляции идут к губернатору, обещавшему закрыть долги. Ребята не увидели денег, люди пропали, к этому все и приводит. Думаю, что те игроки, которые приехали в Москву, выйдут на поле. «Спартаку» вообще все равно, кто там выйдет на поле, вопрос в том, справится ли «Спартак» с массированной обороной гостей. Команда должна играть активно в атаку, забивать три-четыре мяча.

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Поц
Поц
05 декабря в 18:23, ред.
Угадал, чёрт.

Нет, не угадал. 5-ый вкатили...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
05 декабря в 16:33
ну тогда Тамбов 5-6
Против ЦСКА
Против ЦСКА
05 декабря в 16:31
Он много чего должен.
ДАША Д
ДАША Д
05 декабря в 16:27
3-0 вполне достаточно.
cska vperiod
cska vperiod
05 декабря в 16:26
Федун заплатил за один пенальти и одно удаление, если волки забьют один значит будет ничья а если два то победят.
cska vperiod
cska vperiod
05 декабря в 16:24
Быстров футболистом был никчемным а ыксперт с него вообще некудышный.
Introvert
Introvert
05 декабря в 16:20
Спартак никому ничего не должен.
112910415
112910415
05 декабря в 16:15
когда Спартак много-то забивал ?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
05 декабря в 16:12
Спартак должен забивать три-четыре мяча и пропустить четыре-пять, был бы классный матч
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
05 декабря в 16:04
Правильно Вовчик, обязан Спартак 3 как минимум ложить, а ЗенитУрал обыгрывать тоже уверенно
makkie
makkie
05 декабря в 16:01
Ой, сомневаюсь в разгроме!
Скорее наши начнут вату катать, а могут вообще первыми пропустить на расслабоне.
Есть нехорошие предчувствия.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 15:58
Должен забить два
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