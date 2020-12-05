Врач ЦСКА: «Мы столкнулись с вызовами, которых медицина еще не знала»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, как пандемия коронавируса повлияла в 2020 году на жизнь клубов.

Самый сложный год в карьере? К сожалению, да. Нынешний 2020 год не оставил без сюрпризов никого в мире спорта и спортивной медицины. Футбол, разумеется, не стал исключением. Мы столкнулись с вызовами, которых спортивная медицина еще не знала. Пандемия повлекла за собой изменение графика матчей. Как следствие, возникли полная неопределенность на каждом этапе подготовки футболистов, повышенный индекс травматизма во всех возрастных группах. Это лишь часть из тех проблем, с которыми нам довелось столкнуться.

Когда все стало серьезно? Это произошло в марте, когда руководство сообщило о локдауне и полной остановке всех соревнований. С того момента мы фактически в непрерывном режиме дистанционно отслеживали состояние футболистов. Пришлось моментально перестроиться и привыкать к работе в новых условиях. Совместно с тренерским штабом составили план медицинского сопровождения и возврата футболистов к полноценной тренировочной деятельности. Все эти процессы активно обсуждались с нашими коллегами, врачами других клубов.

Приостановка чемпионата? Убежден, что в сложившейся ситуации это решение было единственно правильным. В тот момент никто не знал об истинной опасности COVID-19, о том, какие последствия для здоровья игроков может оставить эта болезнь. Мировому медицинскому сообществу требовалось время, чтобы изучить тяжесть проблемы, поэтому футбольные соревнования были приостановлены.