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Врач ЦСКА: «Мы столкнулись с вызовами, которых медицина еще не знала»

05 декабря 2020, 13:45

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, как пандемия коронавируса повлияла в 2020 году на жизнь клубов.

Самый сложный год в карьере? К сожалению, да. Нынешний 2020 год не оставил без сюрпризов никого в мире спорта и спортивной медицины. Футбол, разумеется, не стал исключением. Мы столкнулись с вызовами, которых спортивная медицина еще не знала. Пандемия повлекла за собой изменение графика матчей. Как следствие, возникли полная неопределенность на каждом этапе подготовки футболистов, повышенный индекс травматизма во всех возрастных группах. Это лишь часть из тех проблем, с которыми нам довелось столкнуться.

Когда все стало серьезно? Это произошло в марте, когда руководство сообщило о локдауне и полной остановке всех соревнований. С того момента мы фактически в непрерывном режиме дистанционно отслеживали состояние футболистов. Пришлось моментально перестроиться и привыкать к работе в новых условиях. Совместно с тренерским штабом составили план медицинского сопровождения и возврата футболистов к полноценной тренировочной деятельности. Все эти процессы активно обсуждались с нашими коллегами, врачами других клубов.

Приостановка чемпионата? Убежден, что в сложившейся ситуации это решение было единственно правильным. В тот момент никто не знал об истинной опасности COVID-19, о том, какие последствия для здоровья игроков может оставить эта болезнь. Мировому медицинскому сообществу требовалось время, чтобы изучить тяжесть проблемы, поэтому футбольные соревнования были приостановлены.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
05 декабря в 17:44
Зато Кокорина и медицину связывает ну очень крепкая дружба.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
05 декабря в 15:29
все столкнулись не только вы
КЭТиК
КЭТиК
05 декабря в 15:27
Опасность короновируса сильно преувеличена.
Великолепный
Великолепный
05 декабря в 15:24
Никто к такому не был готов, но придется теперь с этим жить.
cska vperiod
cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
05 декабря в 15:22
Кутепова особенно, даже медицина не может оценить его причёску под Ибру.
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 15:02
А самое трудное-непредсказуемый итог постоянного противоборства с региональными подразделениями Роспотребнадзора.Лечебные и надзорно-медицинские функции худо-бедно можно спланировать и реализовать,а тут...
112910415
112910415
05 декабря в 14:24
даже в страшном сне никому бы не привиделось
makkie
makkie
05 декабря в 14:16
Да уж Васина, Чалова и Гайча медицина еще не знала 😂
nubom
nubom
05 декабря в 14:09
COVID показал, что ставка на высокооплачиваемых игроков порочна и по своей сути исподволь разрушила всю систему подготовки юных футболистов...
drug01
drug01
05 декабря в 14:00
Такое наше время
ermak6848
ermak6848
05 декабря в 13:56
такие случаи не единичны...
beefs
beefs
05 декабря в 13:47
это конечно так, единственная надежда на улучшение...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 13:46
Читайте мед журналы
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