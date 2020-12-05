Матыцин: «Я думаю, реформы нужны российскому футболу»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российский футбол нуждается в реформах.

Расстроился поражению от Сербии. Есть много негативных эффектов, и социальный эффект тоже ощущается. Не в моем стиле давать оценку в эфире, нам надо очень серьезно подумать о культуре взаимоотношений и высказываний в спорте. Иногда спорт превращают в шоу-бизнес, мне бы хотелось, чтобы спорт смотрели не из-за интервью.

Я думаю, реформы нужны российскому футболу, глава РФС Дюков это понимает. Идет конструктивное общение с регионами, большое внимание уделяется детско-юношескому футболу и так далее, результат этой работы будет заметен через несколько лет. Интересы клубов не должны быть противопоставлены интересам сборной. Российские тренеры должны воспитываться, должна быть конкуренция в клубах и сборных.