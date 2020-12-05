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Матыцин: «Я думаю, реформы нужны российскому футболу»

05 декабря 2020, 11:36

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российский футбол нуждается в реформах.

Расстроился поражению от Сербии. Есть много негативных эффектов, и социальный эффект тоже ощущается. Не в моем стиле давать оценку в эфире, нам надо очень серьезно подумать о культуре взаимоотношений и высказываний в спорте. Иногда спорт превращают в шоу-бизнес, мне бы хотелось, чтобы спорт смотрели не из-за интервью.

Я думаю, реформы нужны российскому футболу, глава РФС Дюков это понимает. Идет конструктивное общение с регионами, большое внимание уделяется детско-юношескому футболу и так далее, результат этой работы будет заметен через несколько лет. Интересы клубов не должны быть противопоставлены интересам сборной. Российские тренеры должны воспитываться, должна быть конкуренция в клубах и сборных.

Мы активно взаимодействуем с РФС, реформы нужны, главное, чтобы не было дисбаланса. Все игровые виды спорта построены на коммерческих интересах клубов, и сейчас из-за этого есть дисбаланс.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 декабря в 13:54
так-таки общими словами и отделался
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
05 декабря в 13:49
Бла-бла-бла,а воз и ныне там
ТТ
ТТ
05 декабря в 13:19
Великий реформатор ля!
ekliziast
ekliziast
05 декабря в 12:50
Этот 56 не понимает , что реформы нужны были 20 лет назад , а сейчас нужны радикальные перемены.Сейчас необходимо выгнать всех легионеров , а нашим начинать платить как шахтёрам , и не копейкой более.
particular
particular
05 декабря в 12:19
Реформы, растянутые на несколько лет - это способ уйти от ответственности за конечный результат 🤨
Faustello
Faustello ответ berda2003 (раскрыть)
05 декабря в 12:10
Согласен, в проф спорте не должен быть гос бюджет!
Faustello
Faustello
05 декабря в 12:09
Болтун, абзац воды и лозунгов в виде тезисов, ничего более!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
05 декабря в 12:08
Всего один вопрос Министру спорта: а если бы наши футболисты не проиграли сербам, а сыграли хотя бы вничью и заняли первое место в группе, вы бы стали говорить о реформах ? Сомневаюсь в этом. Тогда бы вы сказали, что вектор развития российского футбола правильный и никаких изменений не требуется. То же касается и клубных команд с их оглушительными "успехами" в еврокубках. Что-то я не вижу логики в рассуждениях г-на Матыцина. Навалил в кучу правильные слова о "развитии" и никакой конкретики.
berda2003
berda2003
05 декабря в 11:58
реформа должна быть одна - рулить футболом НЕ ДОЛЖНЫ госкорпорации, обладминистрации, газовщики, нефтяники, банкиры и т.д.
Только частный, личный бизнес - если нет желающих, пусть останется 5...7 команд...
иначе будет всегда процветать один главный эпиграф нашей страны:
ЛУЧШИЙ В МИРЕ ВОР - ЭТО РУССКИЙ ВОР!!!!
112910415
112910415
05 декабря в 11:54
ура ! а какие ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 11:37
Они давно нужны!
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