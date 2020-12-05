Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал возможное увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».
Нужно знать, что происходит внутри. Урунов, Кокорин, Мозес — я бы не сказал, что это большое усиление в трансферное окно. Не знаю, для чего брали Кокорина. Травмы, а также сидел на скамейке. Все ждут от него большего. Возможно, были большие ожидания, которые не оправдались. Болельщики не понимают эту ситуацию.
Все таки за 20 000 рублей он играет лучше чем за 3 миллиона.
Все таки за 20 000 рублей он играет лучше чем за 3 миллиона.
Борзыкина страшно разозлили новости, связанные с Шамилем Газизовым. По слухам, в скором времени Шамиль прекратит сотрудничество со «Спартаком». В прессе пишут о том, что стороны уже договорились о прекращении сотрудничества, во всей этой мутной истории замешана Зарема Салихова.
«Лёня Федун, ты ничтожный, никчемный руководитель. Ты – абсолютное зло.
Не так давно делал выпуск на отставку Цорна: дело не в Цорне, а в круглом дураке в кепке, истеричном самодуре, который не может наладить рабочий процесс и меняет генеральных директоров как перчатки.
Футбольный клуб с такой текучкой состава топ-менеджмента не может функционировать нормально. И не будет. Тем более футбольный клуб, где на места профессионалов берут родню – полоумного брата, этого ходячего мема, или бывшую звезду Play Boy. С таким подходом «Спартак» обречен.
Привет всем близоруким дурням, которые три месяца мочили Шамиля. К Шамилю можно относиться по-разному, но он – профессионал, который поднял «Уфу» из ПФЛ до еврокубков. Чего добилась Зарема, кроме наличия пикантной фотосессии, никто из вас не знает. Вы даже не знаете, где правильно ставить ударение в ее имени и фамилии.
И у вас во всем был виноват проклятый башкир. Как раньше был виноват Цорн. А через полгода у вас будет виноват кто-то другой», - написал Борзыкин в своем телеграм-канале «Фабрика футбола».
Борзыкина страшно разозлили новости, связанные с Шамилем Газизовым. По слухам, в скором времени Шамиль прекратит сотрудничество со «Спартаком». В прессе пишут о том, что стороны уже договорились о прекращении сотрудничества, во всей этой мутной истории замешана Зарема Салихова.
«Лёня Федун, ты ничтожный, никчемный руководитель. Ты – абсолютное зло.
Не так давно делал выпуск на отставку Цорна: дело не в Цорне, а в круглом дураке в кепке, истеричном самодуре, который не может наладить рабочий процесс и меняет генеральных директоров как перчатки.
Футбольный клуб с такой текучкой состава топ-менеджмента не может функционировать нормально. И не будет. Тем более футбольный клуб, где на места профессионалов берут родню – полоумного брата, этого ходячего мема, или бывшую звезду Play Boy. С таким подходом «Спартак» обречен.
Привет всем близоруким дурням, которые три месяца мочили Шамиля. К Шамилю можно относиться по-разному, но он – профессионал, который поднял «Уфу» из ПФЛ до еврокубков. Чего добилась Зарема, кроме наличия пикантной фотосессии, никто из вас не знает. Вы даже не знаете, где правильно ставить ударение в ее имени и фамилии.
И у вас во всем был виноват проклятый башкир. Как раньше был виноват Цорн. А через полгода у вас будет виноват кто-то другой», - написал Борзыкин в своем телеграм-канале «Фабрика футбола».