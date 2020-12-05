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Тихонов: «Кокорин, Мозес — я бы не сказал, что это усиление для „Спартака“»

05 декабря 2020, 14:03

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал возможное увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

Нужно знать, что происходит внутри. Урунов, Кокорин, Мозес — я бы не сказал, что это большое усиление в трансферное окно. Не знаю, для чего брали Кокорина. Травмы, а также сидел на скамейке. Все ждут от него большего. Возможно, были большие ожидания, которые не оправдались. Болельщики не понимают эту ситуацию.

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Все комментарии
протон1
протон1
05 декабря в 19:53
я лично не понимаю кокорина в спартаке. кто понимает?
Fred Devil
Fred Devil
05 декабря в 17:27
Тихонов (до редакции): "Кокорин, 3.14-z-d-e-c - я бы не сказал что это усиление для Спартака")
112910415
112910415
05 декабря в 16:34
Шамиля сохранить надо
blitz
blitz
05 декабря в 15:39
Да же Тихонов знает что это балласт.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
05 декабря в 15:36
спартаку все сливают отработанный материал
ДАША Д
ДАША Д
05 декабря в 15:26
Взяли кого смогли.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
05 декабря в 15:16
Это из разряда. Не чего не испортили, но и и нечего не дали пока. Хотя Мозес в Краснодаре и забил, но потом спекся как то
Legend 6
Legend 6
05 декабря в 15:12
Нет, ну Кокорин неплохо смотрелся в Сочи. Но потом что-то пошло не так.
Все таки за 20 000 рублей он играет лучше чем за 3 миллиона.
drug01
drug01
05 декабря в 15:11
Тренер доволен значит все хорошо
nubom
nubom
05 декабря в 15:02
Усиление команды происходит в случае приложения усилий со стороны игроков. Пока видно общее утяжеление веса команды за счет дополнительного балласта...
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 14:59
Чего там непонятного-валялся бесхозным,вот и подобрали.Для пробития многочисленных пенальти.
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 14:58
Осталось переименовать Спартак в Федунец.
морозз
морозз
05 декабря в 14:48
Тедеско прививает футболистам Спартака скоростную игру как в атаке так и в обороне! Пока хватает на первый тайм а затем игра на контратаках!
serh62
serh62
05 декабря в 14:37
Российский журналист и видеоблогер Михаил Борзыкин обрушился с огульной критикой на главу московского «Спартака» Леонида Федуна.

Борзыкина страшно разозлили новости, связанные с Шамилем Газизовым. По слухам, в скором времени Шамиль прекратит сотрудничество со «Спартаком». В прессе пишут о том, что стороны уже договорились о прекращении сотрудничества, во всей этой мутной истории замешана Зарема Салихова.

«Лёня Федун, ты ничтожный, никчемный руководитель. Ты – абсолютное зло.

Не так давно делал выпуск на отставку Цорна: дело не в Цорне, а в круглом дураке в кепке, истеричном самодуре, который не может наладить рабочий процесс и меняет генеральных директоров как перчатки.

Футбольный клуб с такой текучкой состава топ-менеджмента не может функционировать нормально. И не будет. Тем более футбольный клуб, где на места профессионалов берут родню – полоумного брата, этого ходячего мема, или бывшую звезду Play Boy. С таким подходом «Спартак» обречен.

Привет всем близоруким дурням, которые три месяца мочили Шамиля. К Шамилю можно относиться по-разному, но он – профессионал, который поднял «Уфу» из ПФЛ до еврокубков. Чего добилась Зарема, кроме наличия пикантной фотосессии, никто из вас не знает. Вы даже не знаете, где правильно ставить ударение в ее имени и фамилии.

И у вас во всем был виноват проклятый башкир. Как раньше был виноват Цорн. А через полгода у вас будет виноват кто-то другой», - написал Борзыкин в своем телеграм-канале «Фабрика футбола».
Miaf
Miaf
05 декабря в 14:13
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    05 декабря в 14:06, ред.
    Тедеско ваше усиление
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