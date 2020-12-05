Главный тренер «Астаны» прокомментировал возможное увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

Нужно знать, что происходит внутри. Урунов, Кокорин, Мозес — я бы не сказал, что это большое усиление в трансферное окно. Не знаю, для чего брали Кокорина. Травмы, а также сидел на скамейке. Все ждут от него большего. Возможно, были большие ожидания, которые не оправдались. Болельщики не понимают эту ситуацию.