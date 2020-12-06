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Шапи: «Когда попадем в Лигу чемпионов в следующий раз, будем играть иначе»

06 декабря 2020, 15:13

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о результатах клуба в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов – такой турнир, где ты тратишь очень много сил и эмоций, там совершенно другие скорости. Кроме того, у нас, например, в последние месяцы было очень много травм, просто не хватало состава на очередные матчи. А у тех, кто был в строю, накапливалась усталость. Так что да – тем командам, которые играют раз в неделю, проще справляться со своим графиком.

Да, это исторический момент в моей карьере [выступление в Лиге чемпионов]. Я это хорошо понимаю. Но, знаете, я надеюсь, что и у меня, и у клуба это только начало. А дальше у нас вместе всё будет только лучше.

Чего не хватило «Краснодару», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ? И опыта, и везения. А где-то и игроков из-за проблем с травмами и болезнями. Но это неоценимый опыт, который поможет в дальнейшем. Уверен, что, когда попадем в Лигу чемпионов в следующий раз, будем играть иначе.

Реально ли победить «Челси»? Победить можно любую команду, в этом не сомневаюсь. В Лондоне нам нужен максимальный настрой, предельная самоотдача. Да, есть такие именитые клубы, но нам нужно просто делать свое дело по максимуму.

Конечно, «Челси» запомнился! Там играют большие футболисты, они работают на других скоростях. Всё очень быстро. Но и к этому привыкаешь. Кстати, скажу, что «Севилья» не слабее «Челси» – там тоже мощные игроки на всех позициях. Ну а мы хотим прогрессировать и играть с такими командами на равных.

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Все комментарии
протон1
протон1
06 декабря в 19:52, ред.
этот год вы точно не попадете в лч зону, сталина на вас нет!
Ironigor
Ironigor
06 декабря в 18:11
А чем ты лично со своей игрой заслужил там играть??? Чалов номер два. Пантов куча , а игры нет !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
06 декабря в 17:34
Уже поздно делать ветер, такой шанс даётся не всегда и не каждому
Союзник противников
Союзник противников
06 декабря в 17:12
Ты лично сперва натренируйся хотя бы на 30 эффективных минут на поле.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
06 декабря в 16:58
это будет очень не скоро
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
06 декабря в 16:46
Вот не понимаю,зачем вся эта болтология нужна???Лишние надежды в неокрепшие умы только,а потом на фоне этих надежд,глубокое разочарование..
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
06 декабря в 16:37
Мечты, мечты - где ваша сладость,
Мечты ушли - 62о осталось.
Faustello
Faustello
06 декабря в 16:02
Шапи дождался ЛЧ!)))
ДСА
ДСА
06 декабря в 15:59
Судя по всему теперь не скоро попадут в Лигу Чемпионов.
STVA 1
STVA 1
06 декабря в 15:57
С Мурадом это скоро не получится наверное)
SHMEL
SHMEL
06 декабря в 15:51
Боюсь это не скоро случится.
shlomo
shlomo
06 декабря в 15:35
Ну да.....когда это будет...и будешь ли ты тогда в команде...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 15:22
Лет через 5!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
06 декабря в 15:21
Удачи Краснодару в весенней стадии ЛЕ!!!
Zenit_84
Zenit_84
06 декабря в 15:14
Многие так думают...
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