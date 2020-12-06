Шапи: «Когда попадем в Лигу чемпионов в следующий раз, будем играть иначе»

Полузащитник «Краснодара» поделился мнением о результатах клуба в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов – такой турнир, где ты тратишь очень много сил и эмоций, там совершенно другие скорости. Кроме того, у нас, например, в последние месяцы было очень много травм, просто не хватало состава на очередные матчи. А у тех, кто был в строю, накапливалась усталость. Так что да – тем командам, которые играют раз в неделю, проще справляться со своим графиком.

Да, это исторический момент в моей карьере [выступление в Лиге чемпионов]. Я это хорошо понимаю. Но, знаете, я надеюсь, что и у меня, и у клуба это только начало. А дальше у нас вместе всё будет только лучше.

Чего не хватило «Краснодару», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ ? И опыта, и везения. А где-то и игроков из-за проблем с травмами и болезнями. Но это неоценимый опыт, который поможет в дальнейшем. Уверен, что, когда попадем в Лигу чемпионов в следующий раз, будем играть иначе.

Реально ли победить «Челси»? Победить можно любую команду, в этом не сомневаюсь. В Лондоне нам нужен максимальный настрой, предельная самоотдача. Да, есть такие именитые клубы, но нам нужно просто делать свое дело по максимуму.

Конечно, «Челси» запомнился! Там играют большие футболисты, они работают на других скоростях. Всё очень быстро. Но и к этому привыкаешь. Кстати, скажу, что «Севилья» не слабее «Челси» – там тоже мощные игроки на всех позициях. Ну а мы хотим прогрессировать и играть с такими командами на равных.