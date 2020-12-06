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Прокурор Сан-Исидро: «Марадона не принимал лекарств от болезни сердца»

06 декабря 2020, 20:55

Прокурор аргентинского муниципалитета Сан-Исидро заявил, что Диего Марадона, ушедший из жизни 25 ноября, не получал надлежащего лечения, так как не принимал никаких лекарств от болезни сердца.

Никто не позаботился о пациенте, это серьезное пренебрежение со стороны врачей.

Пациент не находился под постоянным медицинским наблюдением, как того требовало бы его состояние. Он не принимал никаких лекарств от болезни сердца. Без сомнения, его лечащим врачом был доктор Леопольдо Луке. Он координировал недостаточную заботу, которая была совершенно неорганизованной. Пациент слепо доверился ему.

Марадона должен был лечиться в соответствии со всеми требованиями, даже против своей воли.

Недавно было опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:29
лечить своевольную звезду против воли ?
это возможно только теоретически ..
но доктору туго придётся
Сантус
Сантус
06 декабря в 22:47
Марадона был тем еще пациентом.Бухал,торчал и забивал на всё лечение.Доходил до ручки-вытаскивали.В этот раз не вытащили...вечно это продолжаться не могло.Спасти человека от себя самого невозможно...Но доктора конечно козлом отпущения сделают.Ну а кого?)
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
06 декабря в 22:16
Пи....ц этому доктору..
ДСА
ДСА
06 декабря в 21:15
Будут искать кого наказать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 20:58
Он помер от наркоты
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