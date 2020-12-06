Прокурор Сан-Исидро: «Марадона не принимал лекарств от болезни сердца»

Прокурор аргентинского муниципалитета Сан-Исидро заявил, что , ушедший из жизни 25 ноября, не получал надлежащего лечения, так как не принимал никаких лекарств от болезни сердца.

Никто не позаботился о пациенте, это серьезное пренебрежение со стороны врачей.

Пациент не находился под постоянным медицинским наблюдением, как того требовало бы его состояние. Он не принимал никаких лекарств от болезни сердца. Без сомнения, его лечащим врачом был доктор Леопольдо Луке. Он координировал недостаточную заботу, которая была совершенно неорганизованной. Пациент слепо доверился ему.

Марадона должен был лечиться в соответствии со всеми требованиями, даже против своей воли.