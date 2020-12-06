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Конте: «Мои отношения с Эриксеном такие же, как и со всеми остальными»

06 декабря 2020, 20:31

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подчеркнул, что его отношения с полузащитником команды Кристианом Эриксеном такие же, как и с любым другим игроком, несмотря на предположения, что датчанин не нужен наставнику «нерадзурри».

Мои отношения с Кристианом такие же, как и со всеми остальными игроками. Я никогда не устану объяснять, что то, что я делаю, идёт на благо «Интера».

Эриксен работает, и он в нашем распоряжении.

Недавно сообщалось, что «Интер» готов продать Эриксена за 13 млн евро. Кристиан перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» прошлой зимой, за год хавбек появился на поле в составе миланцев считанное количество раз.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 17:11
    shlifen
    shlifen
    06 декабря в 20:59
    Ключевая цитата - "Я никогда не устану объяснять, что то, что я делаю, идёт на благо «Интера»." Видимо, по мнению Конте, держать постоянно на лавке качественного игрока с большой зарплатой - это такой хитрый план, по улучшению игры Интера... Эриксен конечно "угадал" с местом перехода, но надеюсь что зимой датчанина продадут, ведь он точно мог бы приносить сильно больше пользы, чем в Интере...
    А так, Конте может говорить что "всё прекрасно", а на деле "общаться с игроком через смс"...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 декабря в 20:51
    Надо отпустить!
    ДАША Д
    ДАША Д
    06 декабря в 20:44
    Тренер явно на него не рассчитывает.
    shlomo
    shlomo
    06 декабря в 20:44
    Ну можно говорить что угодно, но за этими разговорами может быть что угодно...
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