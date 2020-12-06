Конте: «Мои отношения с Эриксеном такие же, как и со всеми остальными»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подчеркнул, что его отношения с полузащитником команды Кристианом Эриксеном такие же, как и с любым другим игроком, несмотря на предположения, что датчанин не нужен наставнику «нерадзурри».
Мои отношения с Кристианом такие же, как и со всеми остальными игроками. Я никогда не устану объяснять, что то, что я делаю, идёт на благо «Интера».
Эриксен работает, и он в нашем распоряжении.
Недавно сообщалось, что «Интер» готов продать Эриксена за 13 млн евро. Кристиан перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» прошлой зимой, за год хавбек появился на поле в составе миланцев считанное количество раз.
А так, Конте может говорить что "всё прекрасно", а на деле "общаться с игроком через смс"...
А так, Конте может говорить что "всё прекрасно", а на деле "общаться с игроком через смс"...