Конте: «Мои отношения с Эриксеном такие же, как и со всеми остальными»

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06 декабря 2020, 20:31

Главный тренер «Интера» подчеркнул, что его отношения с полузащитником команды такие же, как и с любым другим игроком, несмотря на предположения, что датчанин не нужен наставнику «нерадзурри».

Мои отношения с Кристианом такие же, как и со всеми остальными игроками. Я никогда не устану объяснять, что то, что я делаю, идёт на благо «Интера». Эриксен работает, и он в нашем распоряжении.

Недавно сообщалось, что «Интер» готов продать Эриксена за 13 млн евро. Кристиан перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» прошлой зимой, за год хавбек появился на поле в составе миланцев считанное количество раз.