Гамула: «Уверен, сборная России займёт первое место в группе»

Известный российский специалист прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ -2022.

Играть в этой группе можно и нужно, а кого бояться? Словакию, Словению? Не смешите.

Многие опасаются Хорватию? А что с ними? Там смена поколений. Не вижу проблемы, если Россия их обыграет. Это вообще не удивит. Нам в целом повезло с группой. Нет Германии, Франции, остальных. Однозначно надо бороться за первое место. Другие варианты выхода даже рассматривать не надо. Уверен, Россия займёт первое место.