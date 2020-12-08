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Гамула: «Уверен, сборная России займёт первое место в группе»

вчера, 05:24

Известный российский специалист Игорь Гамула прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2022.

Играть в этой группе можно и нужно, а кого бояться? Словакию, Словению? Не смешите.

Многие опасаются Хорватию? А что с ними? Там смена поколений. Не вижу проблемы, если Россия их обыграет. Это вообще не удивит. Нам в целом повезло с группой. Нет Германии, Франции, остальных. Однозначно надо бороться за первое место. Другие варианты выхода даже рассматривать не надо. Уверен, Россия займёт первое место.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 13:26
Больной на голову!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:15
Клоун он
Faustello
Faustello
вчера в 10:38
Шут феерит!
Дудинчанин
Дудинчанин
вчера в 10:26
Ну игры с Сербией, Молдавией это показали что нам по уху на все.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:23
Это он прикалывается так и после предложения в конце интервью наверно расхахатался🤣
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:55
До жеребьёвке я к словам Гамулы отнёсся бы как всегда с улыбкой, умеет он веселить людей, но глядя на состав группы, можно сказать одно нам повезло.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:16
Опять шапками закидаем 😄😁😆
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:07
Слишком большой оптимист нашелся
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:01
Абсолютно согласен
beefs
beefs
вчера в 07:36
Одно и тоже после жеребьёвки, а какой результат?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:35
С таким тренером как у нас в сборной никогда
112910415
112910415
вчера в 07:32
нашей сборной всегда удаётся неприятно удивить оптимистов !
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:53
Молдоване показали нам где наше место, а уж словаки, словенцы и хорваты и подавно покажут! Гамула слишком наивен.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:18
Почему то все про Мальту, Кипр, Лихтеншнейн молчат как будто их там нет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:17
Гамуле виднее.
Zak11
Zak11
вчера в 06:12
Гамула прав. Да вот только у нас в сборной тоже проблемы имеются. Отсутствие топов конечно повысило шанс на выход, но в этой группе все будет ясно только в конце отбора.
ABir
ABir
вчера в 06:05
Вполне рабочая группа, со всеми можно бороться. Главное не терять очки в матчах с казалось бы заведомыми аутсайдерами. Ну а с равными нужна полная концентрация и самоотдача
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:55
Шапками всех закидаем. Турок, сербов, молдаван вспомните...
Zola
Zola
вчера в 05:54
Глумиться над сборной!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 05:38
И куда только деваются эти прогнозисты - оптимисты после провалов???
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:35
Гамула оптимист
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:32
Ядумаю что второе!
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