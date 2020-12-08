Кирьяков: «Думаю, „Зенит“ попытается хлопнуть дверью в матче с „Боруссией“»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд.
«Зенит» из всех наших клубов больше всего заинтересован в результате ближайших матчей еврокубков. Команде нужно сгладить негативные впечатления от всех неудач в Лиге чемпионов. Думаю, питерцы попытаются стукнуть дверью.
Не знаю, выйдет ли Дортмунд основным составом, но, даже если тренер решит поберечь кого-то из лидеров, те, кто их заменит, будут максимально мотивированы доказать свою состоятельность. Так что просто «Зениту» не будет. Впрочем, мы и так это видели на протяжении всего группового этапа.
Мнение о предстоящей игре также высказал главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр.
1. Боруссия Д - 10
2. Лацио - 9
3. Брюгге - 7
4. Зенит. - 1
1. Боруссия Д - 10
2. Лацио - 9
3. Брюгге - 7
4. Зенит. - 1
Её ещё бельгийцы с римлянами сломали....
Есть маленькая форточка (как с Уралом) вот ей Зенит и хлопает.....
Только в европах это не слышно.....
Её ещё бельгийцы с римлянами сломали....
Есть маленькая форточка (как с Уралом) вот ей Зенит и хлопает.....
Только в европах это не слышно.....
Вроде Кирьяков легендарная личность в футболе, а простых истин не понимает.
Вроде Кирьяков легендарная личность в футболе, а простых истин не понимает.
а вот оказать реальное сопротивление не получится
а вот оказать реальное сопротивление не получится
Попытаться можно. Семак понимает, что кресло под ним закачалось. Игроки тоже понимают. Если выйдут как на последний бой, может получиться.
А может, про Динамо со Спартаком думать будут. Тогда ХЗ...
Попытаться можно. Семак понимает, что кресло под ним закачалось. Игроки тоже понимают. Если выйдут как на последний бой, может получиться.
А может, про Динамо со Спартаком думать будут. Тогда ХЗ...