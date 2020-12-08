Кирьяков: «Думаю, „Зенит“ попытается хлопнуть дверью в матче с „Боруссией“»

Экс-нападающий сборной России поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд.

«Зенит» из всех наших клубов больше всего заинтересован в результате ближайших матчей еврокубков. Команде нужно сгладить негативные впечатления от всех неудач в Лиге чемпионов. Думаю, питерцы попытаются стукнуть дверью.

Не знаю, выйдет ли Дортмунд основным составом, но, даже если тренер решит поберечь кого-то из лидеров, те, кто их заменит, будут максимально мотивированы доказать свою состоятельность. Так что просто «Зениту» не будет. Впрочем, мы и так это видели на протяжении всего группового этапа.