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Кирьяков: «Думаю, „Зенит“ попытается хлопнуть дверью в матче с „Боруссией“»

вчера, 06:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд.

«Зенит» из всех наших клубов больше всего заинтересован в результате ближайших матчей еврокубков. Команде нужно сгладить негативные впечатления от всех неудач в Лиге чемпионов. Думаю, питерцы попытаются стукнуть дверью.

Не знаю, выйдет ли Дортмунд основным составом, но, даже если тренер решит поберечь кого-то из лидеров, те, кто их заменит, будут максимально мотивированы доказать свою состоятельность. Так что просто «Зениту» не будет. Впрочем, мы и так это видели на протяжении всего группового этапа.

Мнение о предстоящей игре также высказал главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:16
Лишь бы этих дверью в ответку не прихлопнуло. ))
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 10:58
без шансов
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:34
«Думаю, „Зенит“ попытается окончательно прихлопнуть себя в матче с „Боруссией“»
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:30
У зенита последний шанс хотя бы сыграть в ничью и набрать в группе 2 очка а не 1

1. Боруссия Д - 10
2. Лацио - 9
3. Брюгге - 7
4. Зенит. - 1
cska1948
cska1948
вчера в 10:20
Думаю, что Зенит будет больше думать о предстоящей непростой игре с ДМ. А ничего не дающее хлопанье дверью в ЛЧ может негативно сказаться в борьбе за золото РПЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:04
Двери то нет....
Её ещё бельгийцы с римлянами сломали....
Есть маленькая форточка (как с Уралом) вот ей Зенит и хлопает.....
Только в европах это не слышно.....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:57
Берегите яйца,болотные жабы!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:05
А смысл? Впереди Динамо и Спартак (12 и 16 декабря), вот к этим матчам надо готовиться, а не хлопать дверью, а потом бес сил мучиться в оставшихся матчах.
Вроде Кирьяков легендарная личность в футболе, а простых истин не понимает.
Командир танка
Командир танка
вчера в 08:52
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 08:51
    Кто то хлопнет: либо Зенит дверью, но скорее Зенит прихлопнут ....на прощание.
    andre_can
    andre_can
    вчера в 08:35
    молодых выпустить- пусть в удовольствие играют!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 08:28
    Смотреть даже не буду на эту эскадру. Все на что способны они, это с голодухи чпокнуть друг друга в каюте и передернуть затвор мушкета🤣
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 08:22
    если только лбом в закрытую дверь)))
    Fred Devil
    Fred Devil
    вчера в 08:09
    Я думаю, что форточкой немного похлопает и сдуется)))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 07:55
    Главное, когда дверью будут хлопать, кое чего себе не прищемить...
    Gahi
    Gahi
    вчера в 07:25
    Каким бы составом Дортмундская Боруссия против Зенита не вышла, Зениту и остальным клубам от России в еврокубках нужно играть на победу. Слишком большая разница в коэффициентах в рейтинге УЕФА, за последние три года мы всё время уменьшаем показатели 2018-2019 = 7,583,  2019-2020 = 4,666,  2020-2021 = 4,166 на сегодняшний день. Статистика очень точно отражает положения дел в клубах, которая одновременно и напоминает всем о том что нужно принимать меры по улучшению ситуацию в этих показателях команд и каждого клуба в частности.  В последних туров еврокубках мы получим окончательные результаты, которые позволят нам сравнить  результаты каждого года. Удачи и побед каждой команде.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 07:14
    Раньше надо было хлопнуть, что бы хоть в Лигу Европы попасть. Гыгыгы
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 07:11
    Хлопать надо было до позора)))
    112910415
    112910415
    вчера в 07:10
    хлопнуть дверью, пнуть табуретку - это, наверное, будет.
    а вот оказать реальное сопротивление не получится
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 06:58, ред.
    Играют дома, в комфортных условиях, надеюсь, со зрителями.
    Попытаться можно. Семак понимает, что кресло под ним закачалось. Игроки тоже понимают. Если выйдут как на последний бой, может получиться.
    А может, про Динамо со Спартаком думать будут. Тогда ХЗ...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 06:55
    У "Боруссии" есть мотивация для победы над "Зенитом" - три очка гарантируют первое место в группе. Турнирное положение "Зенита" статично и измениться не может. Да и "Боруссия" не "Урал" - хлопая дверью можно себе что-нибудь прищемить. Скорее всего будет победа команды немецкого чемпионата с разницей в два мяча. А "Зенит" в свойственной себе манере побережет силы для чемпионата.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 06:40
    Попытка не пытка, не отлетела бы дверь назад.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 06:40
    Теперь уже по барабану
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 06:40
    А толку то?
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