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Павар: «„Унион“ очень силён в атаке. „Бавария“ должна хорошо обороняться»

сегодня, 04:39
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:30 Не начался

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от выездного матча с «Унионом» в 11-м туре Бундеслиги.

В 2019 году в составе «Штутгарта» я играл против них в рамках матчей за сохранение прописки в Бундеслиге. Тогда они были очень самоотверженны в единоборствах. В этому году, как и в прошлом, они добились большого прогресса, в том числе благодаря таким футболистам как Кристиан Гентнер, с которым я играл вместе. Они стараются играть в футбол. И в этом году у них это получается очень хорошо.

Это будет определённо сложная игра. Мы знаем, что эта команда любит единоборства, но в то же время сильна в игровом плане.

Высокая результативность «Униона»? Мы знаем наши качества и никого не боимся. Мы будем играть в наш футбол. Они хороши в атакующем плане, мы тоже. Мы должны хорошо обороняться, чтобы не пропустить от такой сильной в атакующем плане команды. Это будет интересный матч.

Будит ли нам проще из-за отсутствия Макса Крузе (Прим. — лучший бомбардир «Униона»)? Простых матчей не бывает. Это несомненно хороший футболист, он доказал это ещё по выступлениям за «Вердер». Он отдаёт голевые передачи и забивает сам. Для «Униона» это действительно потеря. Но нельзя сказать, что его отсутствие упростит нам задачу. Они смогут найти ему замену. Мы должны концентрироваться не на одном имени, а на всей команде. Для победы мы будем играть в свой футбол.

Напомним, в среду «Бавария» одержала победу над «Локомотивом» (2:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:12
Думаю победа за Бавариейбудет без особых усилий
mangox23
mangox23
сегодня в 04:43
Как будто с Боррусией сыграют
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