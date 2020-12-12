Павар: «„Унион“ очень силён в атаке. „Бавария“ должна хорошо обороняться»

Защитник «Баварии» поделился ожиданиями от выездного матча с «Унионом» в 11-м туре Бундеслиги.

В 2019 году в составе «Штутгарта» я играл против них в рамках матчей за сохранение прописки в Бундеслиге. Тогда они были очень самоотверженны в единоборствах. В этому году, как и в прошлом, они добились большого прогресса, в том числе благодаря таким футболистам как Кристиан Гентнер, с которым я играл вместе. Они стараются играть в футбол. И в этом году у них это получается очень хорошо.

Это будет определённо сложная игра. Мы знаем, что эта команда любит единоборства, но в то же время сильна в игровом плане.

Высокая результативность «Униона»? Мы знаем наши качества и никого не боимся. Мы будем играть в наш футбол. Они хороши в атакующем плане, мы тоже. Мы должны хорошо обороняться, чтобы не пропустить от такой сильной в атакующем плане команды. Это будет интересный матч.

Будит ли нам проще из-за отсутствия Макса Крузе (Прим. — лучший бомбардир «Униона»)? Простых матчей не бывает. Это несомненно хороший футболист, он доказал это ещё по выступлениям за «Вердер». Он отдаёт голевые передачи и забивает сам. Для «Униона» это действительно потеря. Но нельзя сказать, что его отсутствие упростит нам задачу. Они смогут найти ему замену. Мы должны концентрироваться не на одном имени, а на всей команде. Для победы мы будем играть в свой футбол.