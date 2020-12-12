Тренер «Униона»: «Мы должны смело играть с „Баварией“, навязывать борьбу»

Главный тренер берлинского «Униона» поделился ожиданиями от домашнего матча с «Баварией» в 11-м туре Бундеслиги.

Перед нами стоит серьёзная задача. Мы должны всё сделать правильно. Даже если у «Баварии» день не задаётся, они всё равно побеждают. Они очень голодны до побед. При игре без мяча мы должны проследить за тем, чтобы они не поймали кураж. Мы должны мешать им, активно действовать в ситуациях один на один, навязывать им единоборства. Но атаковать тоже не нужно забывать: мы должны играть смело, выходить из-под прессинга. Если этого не делать против «Баварии», то может стать опасно.