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Тренер «Униона»: «Мы должны смело играть с „Баварией“, навязывать борьбу»

сегодня, 03:57
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:30 Не начался

Главный тренер берлинского «Униона» Урс Фишер поделился ожиданиями от домашнего матча с «Баварией» в 11-м туре Бундеслиги.

Перед нами стоит серьёзная задача. Мы должны всё сделать правильно. Даже если у «Баварии» день не задаётся, они всё равно побеждают. Они очень голодны до побед. При игре без мяча мы должны проследить за тем, чтобы они не поймали кураж. Мы должны мешать им, активно действовать в ситуациях один на один, навязывать им единоборства. Но атаковать тоже не нужно забывать: мы должны играть смело, выходить из-под прессинга. Если этого не делать против «Баварии», то может стать опасно.

В прошлом туре чемпионата Германии «Унион» в гостях уступил «Герте» (1:3), а «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» (3:3).

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:14
Главное со смелосттю не переборшить)))
Gahi
Gahi
сегодня в 04:15
Всё правильно раз вышли нужно играть достойно. Удачи
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