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Де Брюйне: «МЮ захочет реабилитироваться после вылета из Лиги чемпионов»

сегодня, 03:25
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити20:30 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне накануне матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» отметил, что вылет «красных дьяволов» из Лиги чемпионов дополнительно мотивирует их в дерби.

Нам нужно быть осторожными, потому что они захотят реабилитироваться после случившегося в Лейпциге.

У соперников есть несколько новых футболистов. Возможно, МЮ будет играть чуть более агрессивно, посмотрим. Через пять минут после стартового свистка это будет понятно. А дальше всё будет зависеть от того, как пойдёт игра, кто забьёт первым.

В прошлом сезоне они играли от обороны, полагаясь на контратаки, и доставили нам проблем. Они выиграли 3 из 4 матчей в прошлом сезоне, так что мы должны постараться сделать всё как надо.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:37
Делайте всё как надо и всё как надо получится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:11
Хотеть и сделать - это разные вещи.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:35
Посмотрим, как у него это получится.
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