Де Брюйне: «МЮ захочет реабилитироваться после вылета из Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» накануне матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» отметил, что вылет «красных дьяволов» из Лиги чемпионов дополнительно мотивирует их в дерби.

Нам нужно быть осторожными, потому что они захотят реабилитироваться после случившегося в Лейпциге.

У соперников есть несколько новых футболистов. Возможно, МЮ будет играть чуть более агрессивно, посмотрим. Через пять минут после стартового свистка это будет понятно. А дальше всё будет зависеть от того, как пойдёт игра, кто забьёт первым.

В прошлом сезоне они играли от обороны, полагаясь на контратаки, и доставили нам проблем. Они выиграли 3 из 4 матчей в прошлом сезоне, так что мы должны постараться сделать всё как надо.