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Симеоне: «„Реал“ стал сильнее за последние матчи»

сегодня, 02:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне матча 13-го тура Примеры с «Реалом» поделился мнением о команде соперника.

«Реал» стал сильнее за последние матчи. Они провели хорошую игру в Севилье, значительно прибавили в обороне и стараются высоко прессинговать соперника, а затем возвращаются в оборону, используя скорость игроков, особенно если на поле есть Винисиус или Родриго.

Мы можем наблюдать этот прогресс, особенно в последнем матче [с «Боруссией» Менхенгладбах (2:0)]. Из того, что показали нам соперники, мы извлечём всё, что, по нашему мнению, может быть полезно для нас.

Зидан придаёт команде чувство надёжности и уверенности, ведь он был победителем на поле, а сейчас он победитель на тренерской скамье. Он занимает особенный пост не для всех и знает, как на нём удержаться.

Симеоне также прокомментировал слова Зинедина Зидана о том, что «Атлетико» является фаворитом чемпионата Испании.

Как правило, я не комментирую мнения коллег. У каждого есть своя точка зрения. Я уважаю каждое мнение, будь оно положительное или отрицательное.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:37
Друг другу высказали комплименты, теперь пора готовится
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:49
Вот сейчас Реал и нужно пристукнуть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 03:57
пора вернуть утраченное)))
NOVA
NOVA
сегодня в 03:17
это хорошо если стал сильнее!!! главное чтобы и в этом матче не подкачал!!! удачи и победы Реалу!!!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 03:15
Раздает реверансы а на деле все не так
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:05
Скоро все увидим...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:48
Просто собрались и начали играть.
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