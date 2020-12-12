Симеоне: «„Реал“ стал сильнее за последние матчи»

Главный тренер «Атлетико» накануне матча 13-го тура Примеры с «Реалом» поделился мнением о команде соперника.

«Реал» стал сильнее за последние матчи. Они провели хорошую игру в Севилье, значительно прибавили в обороне и стараются высоко прессинговать соперника, а затем возвращаются в оборону, используя скорость игроков, особенно если на поле есть Винисиус или Родриго.

Мы можем наблюдать этот прогресс, особенно в последнем матче [с «Боруссией» Менхенгладбах (2:0)]. Из того, что показали нам соперники, мы извлечём всё, что, по нашему мнению, может быть полезно для нас.

Зидан придаёт команде чувство надёжности и уверенности, ведь он был победителем на поле, а сейчас он победитель на тренерской скамье. Он занимает особенный пост не для всех и знает, как на нём удержаться.