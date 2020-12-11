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Леманн: «Нынешнее положение „Арсенала“ худшее за последние десятилетия»

вчера, 23:48

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн считает, что совет директоров, главный тренер Микель Артета и игроки должны разделить вину за плохие результаты клуба в текущем сезоне АПЛ.

Нынешнее положение худшее за последние десятилетия. Для такого клуба, как «Арсенал», это неприемлемо. Все мы, старые игроки, старались сделать бренд «Арсенала» сильным и большим. Мы очень разочарованы, потому что репутация бренда ухудшается, этому нельзя позволить случиться.

Совет директоров должен принимать правильные решения, тренер должен принимать правильные решения, подписывая игроков и тренируя их. Игроки находятся в фантастической обстановке, они находятся в Лондоне в одном из самых ортодоксальных клубов.

Похоже, что у некоторых из них все еще есть проблемы, чтобы справиться с давлением. Ведь все ожидают, что они что-то выиграют.

Однако уже не говорят о победах, когда упоминается «Арсенал». Есть много проблем.

Недавно Артета повторил антирекорд «Арсенала», которому уже более 50 лет.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:59
Оно давно у них такое!(положение)
beefs
beefs
вчера в 23:54
ответственность распределяется на всех...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:54
Стыдно за таких пушкарей...
мангo
мангo
вчера в 23:51, ред.
Артета свою работу знает
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