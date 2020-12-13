«Вулверхэмптон» собирается подписать Зинченко в январе

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сегодня, 10:45

Полузащитник «Манчестер Сити» может сменить клубную прописку.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Star, «Вулверхэмптон» намерен подписать украинца в зимнее трансферное окно. Зинченко не получает достаточно игровой практики в этом сезоне, сыграв всего 12 минут в текущем розыгрыше АПЛ , поэтому может рассмотреть предложение «волков».

Ранее слухи связывали полузащитника с переходом в «Барселону».