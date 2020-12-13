«Вулверхэмптон» собирается подписать Зинченко в январе

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клубную прописку.
Как сообщает источник со ссылкой на Daily Star, «Вулверхэмптон» намерен подписать украинца в зимнее трансферное окно. Зинченко не получает достаточно игровой практики в этом сезоне, сыграв всего 12 минут в текущем розыгрыше АПЛ, поэтому может рассмотреть предложение «волков».
Ранее слухи связывали полузащитника с переходом в «Барселону».
Ждем ТО и поглядим , что Александр решит???
Всем здоровья.
Ждем ТО и поглядим , что Александр решит???
Всем здоровья.