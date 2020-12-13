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«Вулверхэмптон» собирается подписать Зинченко в январе

сегодня, 10:45

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клубную прописку.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Star, «Вулверхэмптон» намерен подписать украинца в зимнее трансферное окно. Зинченко не получает достаточно игровой практики в этом сезоне, сыграв всего 12 минут в текущем розыгрыше АПЛ, поэтому может рассмотреть предложение «волков».

Ранее слухи связывали полузащитника с переходом в «Барселону».

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 11:32
Сказка про Золушка закончилась, но увы с плохим концом(((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:29
12 минут,круто!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:26
Потихоньку чахнет игрок.
drug01
drug01
сегодня в 11:21
Игрок хороший надо брать
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:20
Пора уходить,этот сезон в принципе сплошная лака.Не знаю закосит ли Зина под португела,но Вулвз клуб поскромне,шанс на основу там будет))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:08
И натурализируют его в португальца.))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:56
зина португалец?))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:55
Очень рискованный шаг. Саня уже давно превратился в лавочника, что повлекло за собой сильный спад в игре. По играм за сборную - это было очень даже заметно. Нет былого азарта, креатива, много ошибок...Засиделся парень на лавке, да и лавочные трофеи радости особой не доставляют, хотя может его такое течение дел и устраивает. Ведь если бы хотел играть, то ушел бы хотя бы в аренду, а так просто теряет драгоценное время и пока совсем не зачах , надо уходить.
Ждем ТО и поглядим , что Александр решит???
Всем здоровья.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:54
Зинченко хороший игрок, но он не тянет уровень Манчестер Сити.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:46
Посмотрим, что из этого получится
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