Конте хочет заполучить в «Интер» хавбека «Удинезе» де Пауля

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сегодня, 17:31

«Интер» определил полузащитника «Удинезе» в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

По информации источника, на трансфере 26-летнего хавбека этой зимой настаивает главный тренер миланцев . Отмечается, что трансферная стоимость Родриго составляет около 30 миллионов евро.

Недавно де Пауль заявил, что не покинет «Удинезе».