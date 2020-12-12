Конте хочет заполучить в «Интер» хавбека «Удинезе» де Пауля

«Интер» определил полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.
По информации источника, на трансфере 26-летнего хавбека этой зимой настаивает главный тренер миланцев Антонио Конте. Отмечается, что трансферная стоимость Родриго составляет около 30 миллионов евро.
Недавно де Пауль заявил, что не покинет «Удинезе».
Интеру бы лучше тренера сменить и пригласить условных Аллегри или Почеттино пока они свободны - оба толковые наставники, не будут "заламывать руки" руководству по трансферам и поставят нормальный современный футбол. А то Конте вроде из группы ЛЧ с последнего места вылетел, Скудетто в прошлом сезоне не взял, а требования по трансферам всё не заканчиваются...
Пора бы Антонио вспомнить что он в первую очередь тренер, и лишь потом менеджер. Ну а если он тренировать без трансферов зимой не способен - то Интеру пришло время его менять, а половину "футболистов-пенсионеров" тоже готовить "на выход"...
Интеру бы лучше тренера сменить и пригласить условных Аллегри или Почеттино пока они свободны - оба толковые наставники, не будут "заламывать руки" руководству по трансферам и поставят нормальный современный футбол. А то Конте вроде из группы ЛЧ с последнего места вылетел, Скудетто в прошлом сезоне не взял, а требования по трансферам всё не заканчиваются...
Пора бы Антонио вспомнить что он в первую очередь тренер, и лишь потом менеджер. Ну а если он тренировать без трансферов зимой не способен - то Интеру пришло время его менять, а половину "футболистов-пенсионеров" тоже готовить "на выход"...