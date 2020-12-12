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Конте хочет заполучить в «Интер» хавбека «Удинезе» де Пауля

сегодня, 17:31

«Интер» определил полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

По информации источника, на трансфере 26-летнего хавбека этой зимой настаивает главный тренер миланцев Антонио Конте. Отмечается, что трансферная стоимость Родриго составляет около 30 миллионов евро.

Недавно де Пауль заявил, что не покинет «Удинезе».

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ джувифейл (раскрыть)
сегодня в 19:06, ред.
Топ клубы не ищут оправданий,а дают результат.Да,в этой круппе были три сильные команды,но Интер то даже в тройку не попал....позорники короче!!!
Илья85
Илья85 ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 18:57
Причитав заголовок ,хотел написать тоже само,что и ты(первый абзац ),понял ,что опаздал ))
джувифейл
джувифейл ответ Альфамен (раскрыть)
сегодня в 17:55
он был в группе смерти,а не с Динамо и Ференцварошами
Альфамен
Альфамен ответ джувифейл (раскрыть)
сегодня в 17:47
Топ клуб определяется по результатам,а по ним Интер самый обычный середняк по европейским меркам!!!
shlifen
shlifen
сегодня в 17:46
Я извиняюсь, но Конте летом кроил состав под себя, а теперь зимой он просит трансфер игрока который немного похож по стилю игры на Эриксена (только более забивной) - что за не логичные действия?? А главное - это трансфер для какой цели?? Только лишь для борьбы за Скудетто?
Интеру бы лучше тренера сменить и пригласить условных Аллегри или Почеттино пока они свободны - оба толковые наставники, не будут "заламывать руки" руководству по трансферам и поставят нормальный современный футбол. А то Конте вроде из группы ЛЧ с последнего места вылетел, Скудетто в прошлом сезоне не взял, а требования по трансферам всё не заканчиваются...
Пора бы Антонио вспомнить что он в первую очередь тренер, и лишь потом менеджер. Ну а если он тренировать без трансферов зимой не способен - то Интеру пришло время его менять, а половину "футболистов-пенсионеров" тоже готовить "на выход"...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:40
Конте просит,ему не отказывают!
джувифейл
джувифейл
сегодня в 17:32
вот сразу виден топ-клуб,селекция,тренер работают,усиляют проблемные позиции, снимаю шляпу перед Интером
shlomo
shlomo
сегодня в 17:32
Ну думаю, что не один Интер этого хочет...:)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:32
скорее он получит отставку))
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