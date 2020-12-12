Фонт намерен подписать в «Барселону» Берната, если станет президентом клуба

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вчера, 23:22

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт надеется подписать в клуб левого защитника ПСЖ , если выиграет предстоящие выборы, сообщает Goal со ссылкой на Onda Cero.

В настоящее время Бернат восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. Ожидается, что Хуан в конце сезона расторгнет контракт с ПСЖ , это означает, что он может подписать контракт с иностранными клубами с 1 января.

По информации источника, Фонт хочет привлечь Берната для конкуренции с Жорди Альбой на левом фланге обороны «Барсы».