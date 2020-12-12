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Фонт намерен подписать в «Барселону» Берната, если станет президентом клуба

вчера, 23:22

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт надеется подписать в клуб левого защитника ПСЖ Хуана Берната, если выиграет предстоящие выборы, сообщает Goal со ссылкой на Onda Cero.

В настоящее время Бернат восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. Ожидается, что Хуан в конце сезона расторгнет контракт с ПСЖ, это означает, что он может подписать контракт с иностранными клубами с 1 января.

По информации источника, Фонт хочет привлечь Берната для конкуренции с Жорди Альбой на левом фланге обороны «Барсы».

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ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 02:56
кого они там подпишут, банкроты


скорее всего, им придется за бесценок избавляться от стариков с огромными зарплатами и собирать молодой состав из воспитанников, сохранив из текущего состава буквально несколько человек, и Месси в этом списке нет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:00
Бред какой-то. Неизвестно, заиграет ли он после такой травмы!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 23:54
Достойный трансфер, смело в президенты! Я так понял, этот Хавифил не сможет поднять барсу, лучше поставьте на старую школу Лапорта. Этот человек умеет в точку попадать: Роналдинью, Райкард, Пеп
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 23:42
А гнома вышвырнит.
Gahi
Gahi
вчера в 23:25
Каждый хочет привлечь к себе внимание.
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