Фонт намерен подписать в «Барселону» Берната, если станет президентом клуба

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт надеется подписать в клуб левого защитника ПСЖ Хуана Берната, если выиграет предстоящие выборы, сообщает Goal со ссылкой на Onda Cero.
В настоящее время Бернат восстанавливается после травмы крестообразных связок колена. Ожидается, что Хуан в конце сезона расторгнет контракт с ПСЖ, это означает, что он может подписать контракт с иностранными клубами с 1 января.
По информации источника, Фонт хочет привлечь Берната для конкуренции с Жорди Альбой на левом фланге обороны «Барсы».
скорее всего, им придется за бесценок избавляться от стариков с огромными зарплатами и собирать молодой состав из воспитанников, сохранив из текущего состава буквально несколько человек, и Месси в этом списке нет
скорее всего, им придется за бесценок избавляться от стариков с огромными зарплатами и собирать молодой состав из воспитанников, сохранив из текущего состава буквально несколько человек, и Месси в этом списке нет