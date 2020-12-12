По данным источника, «Милан» хочет подписать защитника «Шальке» Озана Кабака.
Руководство итальянского клуба считает, что футболист сможет качественно укрепить оборону команды.
Кабак — главная трансферная цель «Милана», однако борьбу за игрока «россонери» могут навязать «Ливерпуль» и ПСЖ.
Думаю, в Серии А такой защитник и нужен. Рослый и широкоплечий. А то бегают всякие Лукаки и раскидывают всех налево-направо.
Думаю, в Серии А такой защитник и нужен. Рослый и широкоплечий. А то бегают всякие Лукаки и раскидывают всех налево-направо.