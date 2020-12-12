Кабак — главная трансферная цель «Милана»

Скандал в Лиге чемпионов. Румынский арбитр-«расист» сорвал матч в Париже Как же надоела эта тема…

Стратегия ЦСКА в еврокубках не поменялась — 7 последних мест за 8 сезонов Лига чемпионов или Лига Европы — неважно.

Россия не сыграет с Украиной и Косово, зато может попасть в «группу смерти». Жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022 Всё, что нужно знать о шариках и шансах.