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Кабак — главная трансферная цель «Милана»

сегодня, 15:07

По данным источника, «Милан» хочет подписать защитника «Шальке» Озана Кабака.

Руководство итальянского клуба считает, что футболист сможет качественно укрепить оборону команды.

Кабак — главная трансферная цель «Милана», однако борьбу за игрока «россонери» могут навязать «Ливерпуль» и ПСЖ.

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Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 18:06
Это главная цель доброй половины россиян, да и мира, по пятницам!
vastudio
vastudio
сегодня в 16:03
Рано ещё о кабаке думать! Сначала нужно выиграть Серию А, а потом уже можно и в кабак!)))
Ozabot
Ozabot
сегодня в 15:36
Ценник в 25 миллионов в 20 лет и интерес со стороны «Ливерпуля» для замены травмированного лидера обороны это серьезная заявка.
Думаю, в Серии А такой защитник и нужен. Рослый и широкоплечий. А то бегают всякие Лукаки и раскидывают всех налево-направо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:29
В Шальке сейчас сплошняком отстойные игроки.
Botazubr
Botazubr
сегодня в 15:17
Глядя на это миланский "Интер" принялся за трансфер Трактира в свои ряды.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:10, ред.
Будет одним из любимцев российских болельщиков "Милана". Интересно что обозначает его фамилия на итальянском.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:09
А каков он на поле?
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