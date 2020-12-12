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МЮ отказался отдавать Погба в «Ювентус» в обмен на Пьянича и Косту

сегодня, 21:37

«Манчестер Юнайтед» весной этого года отклонил предложение «Ювентуса» по обмену Миралема Пьянича (перешёл в «Барселону») и Дугласа Косты (в аренде в «Баварии») на Поля Погба, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Ювентус» не мог позволить себе заплатить 100 миллионов фунтов за Погба, поэтому предложил МЮ Косту и Пьянича в качестве дополнения к сделке, однако, как отмечается, «красные дьяволы» не согласились на такие условия.

Ранее стало известно, что Погба прекратит сотрудничество с Мино Райолой, если тот не найдёт ему новый клуб.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 22:15
Какой интерес в информации полугодовой давности. Не отдали, так не отдали. Надо думать куда его сейчас спихнуть.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:03
Зачем менять одного днаря сруза двух днарей?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:58
такая погба ни кому ненужна))) подарите его кому нибудь а то и это будет поздно)))
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 21:55
    drug01
    drug01
    сегодня в 21:54
    Значит ещё не готовы на это
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 21:47
    Затягивается эпопея с Погба!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 21:38
    В итоге по дешёвке отдадут чуть позже.
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