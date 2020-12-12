МЮ отказался отдавать Погба в «Ювентус» в обмен на Пьянича и Косту

1607798227

сегодня, 21:37

«Манчестер Юнайтед» весной этого года отклонил предложение «Ювентуса» по обмену (перешёл в «Барселону») и (в аренде в «Баварии») на , сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Ювентус» не мог позволить себе заплатить 100 миллионов фунтов за Погба, поэтому предложил МЮ Косту и Пьянича в качестве дополнения к сделке, однако, как отмечается, «красные дьяволы» не согласились на такие условия.

Ранее стало известно, что Погба прекратит сотрудничество с Мино Райолой, если тот не найдёт ему новый клуб.