«Аталанта» готова продать Иличича в январе

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сегодня, 17:00

«Аталанта» готова продать словенского форварда , сообщает Goal со ссылкой на Sky Italia.



По информации источника, клуб из Бергамо будет рад любым предложениям по 32-летнему форварду в январе. Отмечается, что к такому решению в «Аталанте» пришли из-за разногласий между нападающим и главным тренером Джаном Пьеро Гасперини.



Контракт Йосипа с «Аталантой» действует до лета 2022 года. В этом сезоне он сыграл за клуб лишь в пяти матчах Серии А.

Напомним, что Иличич пропустил часть сезона из-за депрессии.