«Аталанта» готова продать Иличича в январе

«Аталанта» готова продать словенского форварда Йосипа Иличича, сообщает Goal со ссылкой на Sky Italia.
По информации источника, клуб из Бергамо будет рад любым предложениям по 32-летнему форварду в январе. Отмечается, что к такому решению в «Аталанте» пришли из-за разногласий между нападающим и главным тренером Джаном Пьеро Гасперини.
Контракт Йосипа с «Аталантой» действует до лета 2022 года. В этом сезоне он сыграл за клуб лишь в пяти матчах Серии А.
Напомним, что Иличич пропустил часть сезона из-за депрессии.