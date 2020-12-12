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«Аталанта» готова продать Иличича в январе

сегодня, 17:00

«Аталанта» готова продать словенского форварда Йосипа Иличича, сообщает Goal со ссылкой на Sky Italia.

По информации источника, клуб из Бергамо будет рад любым предложениям по 32-летнему форварду в январе. Отмечается, что к такому решению в «Аталанте» пришли из-за разногласий между нападающим и главным тренером Джаном Пьеро Гасперини.

Контракт Йосипа с «Аталантой» действует до лета 2022 года. В этом сезоне он сыграл за клуб лишь в пяти матчах Серии А.

Напомним, что Иличич пропустил часть сезона из-за депрессии.

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Все комментарии
джувифейл
джувифейл
сегодня в 18:21
купим за 200 лямов, зп 6млн/мес
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:02
это не выход))) нужен путь))
drug01
drug01
сегодня в 17:36
Значит нашли замену
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:31
У Миллера шерсть дыбом,чует дорогую добычу.И ещё молод.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:27
Депрессия - это очень тяжёлое испытание.
shlifen
shlifen
сегодня в 17:09
Иличич прекрасный игрок, но видимо "тараканы в голове" всё же не позволяют ему приносить достаточно пользы клубу, чтобы компенсировать частые отсутствия... Депрессия серьёзная штука, и надеюсь смена обстановки позволит ему вновь наслаждаться жизнью и игрой в футбол. Как мне кажется, для клубов попроще вроде Дженоа или Торино где он мог бы быть главной или одной из главных звёзд - он был бы ОЧЕНЬ полезен. Ну а для игроков вроде Миранчука и Малиновского (в меньшей степени - украинец играет больше в центре чем на фланге атаки) его уход позволит получать больше игровой практики...
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 17:02
Брали его на позицию Иличича!А вот увидим ли ?Вопрос)
David Young
David Young
сегодня в 17:02
Пришёл его час перейти в другой клуб. Надеюсь на то, что его психическое состояние идёт на поправку, и настолько много боли в этом плане у него уже не будет в будущем.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:01
Значит ли это, что Миранчука будем видеть в основе почаще?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:01
Лучше Миранчука продайте
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