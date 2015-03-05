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Щенников не сыграет против «Терека»

05 марта 2015, 21:18
 Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед игрой с «Тереком» рассказал о состоянии защитника Георгия Щенникова и хавбека Александра Цауни.

– Щенников пока готов не на сто процентов. В Грозном он точно не сыграет. Но к первой домашней игре должен вернуться. Цауне сделали операцию на голеностопе, и теперь три-четыре недели уйдет на восстановление.
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