Щенников не сыграет против «Терека»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед игрой с «Тереком» рассказал о состоянии защитника Георгия Щенникова и хавбека Александра Цауни.
– Щенников пока готов не на сто процентов. В Грозном он точно не сыграет. Но к первой домашней игре должен вернуться. Цауне сделали операцию на голеностопе, и теперь три-четыре недели уйдет на восстановление.
– Щенников пока готов не на сто процентов. В Грозном он точно не сыграет. Но к первой домашней игре должен вернуться. Цауне сделали операцию на голеностопе, и теперь три-четыре недели уйдет на восстановление.