Роналду: «Для меня большая честь быть частью сборной всех времён»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем инстаграме прокомментировал своё включение в сборную лучших футболистов в истории по версии France Football.
Для меня большая честь быть частью сборной всех времён по версии France Football. Какая потрясающая команда мечты... Все они заслуживают моего уважения и восхищения, и, конечно, я горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся футболистов. Спасибо!
Помимо Роналду, в сборную всех времён также вошли Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Лотар Маттеус, Хави, Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси и Роналдо.
Кто-то выклянчивает признание, а кто-то просто идёт дальше.
Кто-то выклянчивает признание, а кто-то просто идёт дальше.