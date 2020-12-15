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Роналду: «Для меня большая честь быть частью сборной всех времён»

сегодня, 01:20

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем инстаграме прокомментировал своё включение в сборную лучших футболистов в истории по версии France Football.

Для меня большая честь быть частью сборной всех времён по версии France Football. Какая потрясающая команда мечты... Все они заслуживают моего уважения и восхищения, и, конечно, я горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся футболистов. Спасибо!

Помимо Роналду, в сборную всех времён также вошли Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Лотар Маттеус, Хави, Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси и Роналдо.

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Все комментарии
Сантус
Сантус ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:11
Они там три состава составили.Зизу видимо первый на замену...)
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:58
Сборная всех времён и без Зидана,это ошибка!
David Young
David Young ответ Great Chris (раскрыть)
сегодня в 01:41
https://www.soccer.ru/news/1220700/messi-lionel-barselona
Great Chris
Great Chris
сегодня в 01:23
А великий Месси, наверное, даже и не знает о какой-то там газетёнке, которая о нём пишет.

Кто-то выклянчивает признание, а кто-то просто идёт дальше.
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