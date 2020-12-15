Роналду: «Для меня большая честь быть частью сборной всех времён»

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сегодня, 01:20

Нападающий «Ювентуса» в своем инстаграме прокомментировал своё включение в сборную лучших футболистов в истории по версии France Football.

Для меня большая честь быть частью сборной всех времён по версии France Football. Какая потрясающая команда мечты... Все они заслуживают моего уважения и восхищения, и, конечно, я горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся футболистов. Спасибо!

Помимо Роналду, в сборную всех времён также вошли Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Лотар Маттеус, Хави, Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси и Роналдо.