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Неймар — Месси: «Скоро увидимся»

вчера, 23:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен16.02.2021 в 23:00 Не начался

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар обратился к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Скоро увидимся, мой друг.

Первый матч между «Барселоной» и ПСЖ состоится 16 февраля.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 00:08
Думаю пока силы равны....
mangox22
mangox22 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
Главный завистник нанырял аж на 5 мячиков ахахах

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:45
Лео, скоро вылетим из лч, по очереди
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:36
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 23:34
Так и знал, что завистники косметического галактического инопланетянина появятся)
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 23:30, ред.
:Лео, у меня золотые часы от Ролекс! подарок фирмы
:Неймар да Сильва Сантос Жуниор , у меня золотой мяч от ФИФА. подарок Блаттера
mangox13
mangox13
вчера в 23:26
довольно загадочно
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