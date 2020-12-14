Неймар — Месси: «Скоро увидимся»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар обратился к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Скоро увидимся, мой друг.
Первый матч между «Барселоной» и ПСЖ состоится 16 февраля.
|Барселона-:-Пари Сен-Жермен
|16.02.2021 в 23:00 Не начался
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар обратился к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Скоро увидимся, мой друг.
Первый матч между «Барселоной» и ПСЖ состоится 16 февраля.
:Неймар да Сильва Сантос Жуниор , у меня золотой мяч от ФИФА. подарок Блаттера
:Неймар да Сильва Сантос Жуниор , у меня золотой мяч от ФИФА. подарок Блаттера