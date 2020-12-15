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Максименко: «Обидно, что в основную сборную вызвали Сафонова, а не меня»

15 декабря 2020, 17:20

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о конкуренции с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым в молодёжной сборной России.

На нашем общении конкуренция никак не сказывается. У нас рабочее общение, в основном во время сборов. Но можем написать и поздравить друг друга с днём рождения или чью-то футболку попросить, например. Как могу охарактеризовать Сафонова? Сильный конкурент.

Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, — а сборная — это мечта для футболиста — конечно, мне было обидно. Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу.

Молодежная сборная — это банда с менталитетом победителей. Не знаю, верили в неё раньше или нет, но сейчас такое время, что у нас действительно сильная команда. Мы хотим бороться за самые высокие места. Что бы ни говорили, как бы нас г**ном ни поливали. Мы верим в то, что мы можем.

Напомним, что ранее Максименко стал новым капитаном молодёжной сборной России.

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Snake Plissken
Snake Plissken
16 декабря в 00:04
Ты дырка, Саша - вот тебя и не вызвали
cska vperiod
cska vperiod
15 декабря в 18:53
Жаба душит, такое состояние внутри каждого тарасовца.
Killofwrath
Killofwrath
15 декабря в 18:35
Хотеть - это одно, для этого надо еще что-то делать, а вот этого вам как раз и не надо
Плюс Сафонова вызвали, потому что он лучше и намного...
А Максименко так себе кипер в принципе
ЮЗИК
ЮЗИК
15 декабря в 18:22
Здоровая конкуренция это же здорово
Faustello
Faustello
15 декабря в 17:56
По сборной нормас, правильное стремление и желание.
А вот по поливанию субстанцией, вы милые сами себя поливает, а болелы вас терпят и не смотря ни на что верят.
berda2003
berda2003
15 декабря в 17:42
попроси тедеску, он договорится...
Великолепный
Великолепный
15 декабря в 17:38
Сашек, терпение и труд все перетрут.
Работай и дальше не покладая рук.
drug01
drug01
15 декабря в 17:35
Значит ещё рано надо подождать
Zimmer
Zimmer
15 декабря в 17:32
Обидно, досадно, но ладно.
Байкал-38
Байкал-38
15 декабря в 17:32
Опять обидели игрока Спартака... не иначе "заговор"!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 декабря в 17:27
Странный мальчик Максименко. На кого обижаться, если Сафонов сильнее. Это очевидно.
ДСА
ДСА
15 декабря в 17:24
Кто сильнее, тот и в сборной.
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