Максименко: «Обидно, что в основную сборную вызвали Сафонова, а не меня»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о конкуренции с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым в молодёжной сборной России.
На нашем общении конкуренция никак не сказывается. У нас рабочее общение, в основном во время сборов. Но можем написать и поздравить друг друга с днём рождения или чью-то футболку попросить, например. Как могу охарактеризовать Сафонова? Сильный конкурент.
Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, — а сборная — это мечта для футболиста — конечно, мне было обидно. Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу.
Молодежная сборная — это банда с менталитетом победителей. Не знаю, верили в неё раньше или нет, но сейчас такое время, что у нас действительно сильная команда. Мы хотим бороться за самые высокие места. Что бы ни говорили, как бы нас г**ном ни поливали. Мы верим в то, что мы можем.
Напомним, что ранее Максименко стал новым капитаном молодёжной сборной России.
Плюс Сафонова вызвали, потому что он лучше и намного...
А Максименко так себе кипер в принципе
Плюс Сафонова вызвали, потому что он лучше и намного...
А Максименко так себе кипер в принципе
А вот по поливанию субстанцией, вы милые сами себя поливает, а болелы вас терпят и не смотря ни на что верят.
А вот по поливанию субстанцией, вы милые сами себя поливает, а болелы вас терпят и не смотря ни на что верят.
Работай и дальше не покладая рук.
Работай и дальше не покладая рук.