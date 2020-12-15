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Газизов: «Подозреваю, что у Кокорина мышечная травма»

15 декабря 2020, 14:59
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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что в контракте нападающего Александра Кокорина есть пункт, который освобождает его от игр с «Сочи» и «Зенитом». Ранее стало известно, что Кокорин не сыграет с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против.

Я уже не раз говорил, что вокруг «Спартака» полно слухов, и 95% из них неправдивы. Не знаю, в чем текущие проблемы Кокорина, я уже в «Спартаке» не работаю, но подозреваю, что все дело в мышечной травме.

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Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 20:16
"У него половое бессилие и гангрена обоих яиц",как говорили во дворе в хулиганском прошлом.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
CАRLOS
CАRLOS
15 декабря в 18:55
Неправда, там где у него травма мышц нет
batog
batog
15 декабря в 15:56
После игры с Зенитом срочно продавать, хоть за рупь! Толку ни какого только место занимает!
Землянин
Землянин
15 декабря в 15:50
Воспаление хитрости, безответственности и обжорства лёгкими деньгами и контрактами 🎃
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
15 декабря в 15:35
Он пришел в Спартак и Миллеру нагадить и КБ подоить)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 декабря в 15:24
Интересно узнать и по части контракта, где Кокорин должен вернуть часть зарплаты в случае, если не забьет n-ое количество мячей. Судя по поведению Кокорина этого пункта тоже нет и Кокорин со всей циничностью просто доит "Спартак", практически не предоставляя ничего взамен.
berda2003
berda2003
15 декабря в 15:20
да не хочет он играть, и массажист пи...дит, и Азазелло врёт...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
15 декабря в 15:12
Кокоша пришел в cпартак не в футбол же играть
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
15 декабря в 15:11
Нелепо предполагать, что свободный агент Кококорин и "Спартак" могли каким-то образом заключить контракт, в котором прописана опция не играть против "Зенита" и "Сочи", лол.
shlomo
shlomo
15 декабря в 15:01
Ну все....Кокорюшка может брать больничный но полном основании
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