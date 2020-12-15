Газизов: «Подозреваю, что у Кокорина мышечная травма»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что в контракте нападающего есть пункт, который освобождает его от игр с «Сочи» и «Зенитом». Ранее стало известно, что Кокорин не сыграет с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ .

Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против.

Я уже не раз говорил, что вокруг «Спартака» полно слухов, и 95% из них неправдивы. Не знаю, в чем текущие проблемы Кокорина, я уже в «Спартаке» не работаю, но подозреваю, что все дело в мышечной травме.