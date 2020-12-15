Максименко: «Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко оценил перспективы московского клуба в нынешнем сезоне.
На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты. Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это всё промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимание. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы.
Как команда мы ментально поменялись, стали более уверенными в себе. Думаю, это и по игре видно. Прошлый год был очень сложный, было много перемен и невынужденных потерь очков. Как-то психологически подсели. Начали с чистого листа в этом году, с уверенностью в свои силы. Выходим и играем на победу в каждом матче. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше.
Напомним, что по итогам прошлого сезона Максименко получил награды «Золотой кабан» и «Гладиатор года».
Ладно, проверим и вспомним эти заявления ближе к маю.
Ладно, проверим и вспомним эти заявления ближе к маю.