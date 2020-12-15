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Максименко: «Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше»

15 декабря 2020, 17:13

Голкипер «Спартака» Александр Максименко оценил перспективы московского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты. Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это всё промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимание. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы.

Как команда мы ментально поменялись, стали более уверенными в себе. Думаю, это и по игре видно. Прошлый год был очень сложный, было много перемен и невынужденных потерь очков. Как-то психологически подсели. Начали с чистого листа в этом году, с уверенностью в свои силы. Выходим и играем на победу в каждом матче. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Максименко получил награды «Золотой кабан» и «Гладиатор года».

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Bolshoy
Bolshoy ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
16 декабря в 12:46
В облаках!!! )))
КАМЮ
КАМЮ ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
15 декабря в 20:52
Спартак ВЫШЕ всяких ваших таблиц. Вещь в себе - так сказать
Strimmy
Strimmy
15 декабря в 19:11
Каждый сезон так говорите, а потом на седьмом месте.
mihaluch
mihaluch
15 декабря в 18:35
Если будет лучшим вратарём то третье место возможно.
Faustello
Faustello ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
15 декабря в 17:58
Он же футболист, ну что ты в самом деле)))
Ладно, проверим и вспомним эти заявления ближе к маю.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
15 декабря в 17:41
Индюк тоже думал, да в суп попал.
sv_1969
sv_1969
15 декабря в 17:40
А вам где бывать!Влашич уйдёт и боюся в тройке не будете!
shlomo
shlomo
15 декабря в 17:28
Для выполнения этой задачи нужно не только хорошо играть но и выигрывать...
КЭТиК
КЭТиК
15 декабря в 17:25
Надо только Зенит обыграть.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
15 декабря в 17:21
Выше тройки? Это как? Там таблица кончается.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 декабря в 17:15
Выше вам небывать!
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