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Кафельников: «Я не надеюсь на победу „Спартака“ в матче с „Зенитом“»

15 декабря 2020, 15:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Я не надеюсь на победу «Спартака», потому что для этого нет никаких предпосылок.

Тедеско спокойно может справиться и глядя на матч с трибуны. Тренер дает установку перед игрой, и уже от футболистов зависит то, как они ее выполнят. Если игроки не совсем квалифицированные, то сиди ты на трибуне или бегай на бровке — толку не будет. Не тренер же выходит на поле играть.

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cska1948
cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
15 декабря в 19:09
Для этой цели не стоит назначать лучшего арбитра РПЛ и таким образом подставлять его перед УЕФА. Да и Карасёв дорожа своей репутацией в Европе на такое бы не подписался.
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 19:00, ред.
Что поделать,если при всех камланиях о круглом мяче,продолговатом поле и шансах перед матчем 50 на 50(чем и сам грешу-бывает!),я на победу "Спартака" и рубля не поставлю???Нет,поставлю конечно,ибо убыток невелик,а выигрыш может быть феноменальным! А какие уж там привходящие обстоятельства,об этом умолчим.И Дзюба непременно забьёт,скорее всего с пенальти.Поэтому надеюсь только на обоюдоострую интересную игру.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
oFANATo
oFANATo
15 декабря в 17:34, ред.
Да же Кафельников догадывается что судьи опять будут тащить зенит к чемпионству.
112910415
112910415
15 декабря в 16:43
ну, это мы ещё посмотрим !
Killofwrath
Killofwrath
15 декабря в 16:32
Ну да, всё верно
А то эта тупая обезьяна на бровке скорее бесит
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 декабря в 16:23
Старая истина господин Кафельников....поле ровное....мяч круглый.......Должны бы знать это в свои то годы.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 16:02
К чему эти пессимистичные заявления??? Играть будут лидеры чемпионата и произойти может всякое. Может быть и вратарский косяк и автогол случайный, и удаление , и пенальти. Так что рано "похоронный марш" заказывать. Футбол непредсказуем , этим он и хорош. А когда играют две практически равные команды , итог предсказать очень трудно, да и смысла в этом нет. Ждем красивой, упорной, с голами игры. И пусть победит тот, кто победит.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 декабря в 15:54
Плохой из него болельщик
Землянин
Землянин
15 декабря в 15:54, ред.
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