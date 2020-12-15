Кафельников: «Я не надеюсь на победу „Спартака“ в матче с „Зенитом“»

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Я не надеюсь на победу «Спартака», потому что для этого нет никаких предпосылок.

Тедеско спокойно может справиться и глядя на матч с трибуны. Тренер дает установку перед игрой, и уже от футболистов зависит то, как они ее выполнят. Если игроки не совсем квалифицированные, то сиди ты на трибуне или бегай на бровке — толку не будет. Не тренер же выходит на поле играть.