«Реал Сосьедад» продлит контракт с главным тренером Альгвасилом

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил в скором времени подпишет новый контракт с «бело-голубыми».
Как сообщается, руководство клуба собирается вознаградить специалиста за отличные результаты в этом сезоне, предложив ему новую сделку до 2023 года.
После 13-го тура «Реал Сосьедад» занимает первое место в Ла Лиге, однако мадридский «Атлетико», имеющий равное количество очков с «бело-голубыми» (26), имеет две игры в запасе.
Текущее соглашение Альгвасила с «Реалом Сосьедад» истекает летом 2021 года.