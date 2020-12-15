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«Реал Сосьедад» продлит контракт с главным тренером Альгвасилом

15 декабря 2020, 22:21

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил в скором времени подпишет новый контракт с «бело-голубыми».

Как сообщается, руководство клуба собирается вознаградить специалиста за отличные результаты в этом сезоне, предложив ему новую сделку до 2023 года.

После 13-го тура «Реал Сосьедад» занимает первое место в Ла Лиге, однако мадридский «Атлетико», имеющий равное количество очков с «бело-голубыми» (26), имеет две игры в запасе.

Текущее соглашение Альгвасила с «Реалом Сосьедад» истекает летом 2021 года.

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