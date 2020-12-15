Малафеев: «Поражение от „Спартака“ ничего не будет значить для Семака»

Бывший вратарь «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

Что будет значить поражение для Семака? Ничего не будет значить по большому счету. Если будет хорошая игра, агрессивная, проиграть можно в любой ситуации. Но вопрос, что это поражение из себя представляет. Думаю, что вопроса об отставке не возникнет.