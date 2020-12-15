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Малафеев: «Поражение от „Спартака“ ничего не будет значить для Семака»

15 декабря 2020, 22:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

Что будет значить поражение для Семака? Ничего не будет значить по большому счету. Если будет хорошая игра, агрессивная, проиграть можно в любой ситуации. Но вопрос, что это поражение из себя представляет. Думаю, что вопроса об отставке не возникнет.

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Все комментарии
МапС
МапС
16 декабря в 05:56
Семак не сможет - Газпром поможет!
112910415
112910415
16 декабря в 05:50
всё равно же самый лучший тренер РПЛ ! )
Василий 50
Василий 50
16 декабря в 01:53
Они и проиграют.
Caniggia
Caniggia
16 декабря в 00:13
Семак очень удобен руководству Зенита, поэтому его там будут держать сколько надо, хотя как тренер, он слаб.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
15 декабря в 23:20
здесь и ловить нечего мюллер будет из закрытого бокса наблюдать так что ашот уже дал наставление карасю два пенальти и удалить парачку игроков спартака
Риланд
Риланд
15 декабря в 22:54
С таким адмиресурсом не проигрывают
Futurista
Futurista
15 декабря в 22:48
За поражение Спартаку, если оно случится, будут отвечать другие люди...
Cat01
Cat01
15 декабря в 22:48
Странно... Почему поражение,????
Zenit_84
Zenit_84
15 декабря в 22:39
Что несёшь? Только победа!!!
mihaluch
mihaluch
15 декабря в 22:37
Семак уже исчерпал лимит поражений.
ermak6848
ermak6848
15 декабря в 22:25
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    15 декабря в 22:20, ред.
    Семак то тут при чём...??
    Семак и не умеет Спартаку проигрывать....
    В качестве тренера Зенита провёл 6 матчей против Спартака...в чемпионате и кубке....и ни разу не проиграл...3 победы....3 ничьи...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 декабря в 22:18
    За Лигу Чемпионов не уволили, за поражение в РПЛ тоже отставки не последует, лучшего тренера по версии Геннадия Орлова вообще ничем не напугать.
    DEIVID
    DEIVID
    15 декабря в 22:18
    Потому что Семаку вообще по... Деньги капают и ладно.
    beefs
    beefs
    15 декабря в 22:13
    какое поражение, вы о чем, карась не дремлет...
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