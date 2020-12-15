5 поражений в Лиге чемпионов, но лишь 2 – в РПЛ. Парадоксальное лидерство «Зенита»

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вчера, 22:02

Третье чемпионство прямо по курсу?

Причина №1. Нестабильность конкурентов

Первая и важная причина – состояние преследователей. В случае победы или ничьей со «Спартаком» «Зенит» уйдет на зимний перерыв лидером. ЦСКА не достанет петербуржцев в любом случае – у них выездной поединок против «Ростова», но даже трех очков не хватит, чтобы перегнать или догнать «Зенита». Казалось бы, команда Семака потеряла очки в 7 матчах из 18, это 39% матчей без побед, что очень много для одного из лидеров. Но у «Спартака», ЦСКА и «Ростова» со стабильностью проблемы.

«Динамо» потеряло очки в 9 матчах из 18, у «бело-голубых» поменялся главный тренер. «Сочи» собрал 10 матчей с осечками в 18 турах, а клубы с пьедестала РПЛ -2019/20 – «Локомотив» и «Краснодар», оказались в таблице еще ниже. «Зениту» можно даже проигрывать самому себе из прошлого сезона – «сине-бело-голубые» набрали на 4 очка меньше, пропустили на 5 голов больше, но за счет осечек конкурентов получаем команду, которая может себе позволить ничью против «Спартака» в домашнем матче. И в худшем случае получит фору в два балла – если ЦСКА покорит Ростов-на-Дону, что делать не умеет.

Причина №2. Команда Семака – сыгранная

Сразу 9 игроков провели в РПЛ больше 1000 минут, обойма короткая – 19 футболистов. Есть похожие бывалые коллективы, но у них проблемы. «Локомотив» поплыл, поскольку смешались потеря Алексей Миранчука, травмы и спад немолодых лидеров. «Краснодар» страдал из-за коронавируса и повреждений, добавились непривычные нагрузки в Лиге чемпионов. А вот «Спартак», ЦСКА и «Динамо» за последние 2-3 года здорово перебрали основной состав. Москвичи, как и «Рубин», команды в фазе становления и роста, чем «Зенит» и пользуется именно в этом сезоне, когда «Локомотив» и «Краснодар» заметно отстали, а вакантные места никто пока не занял.

Посмотрите на средний возраст состава: старше «Зенита» только «Тамбов» с составом, набранным за счет аренд и без денег, а также «Сочи» — клуб, приютивший у себя многих немолодых резервистов из Санкт-Петербурга. «Урал» рядом, «Локомотив» — за спиной, но когда у Семака команда со средним возрастом 27.34, то это одна из причин, почему петербуржцы умудрились после 5 поражений и ничьей в Лиге чемпионов сохранить темп хотя бы в чемпионате. Конечно, из возраста Дзюбы, Ловрена и Жиркова проистекают игровые проблемы с темпом. У «Зенита» точно есть класс, а еще опыт и сыгранность. Они-то и выручают.

Причина №3. Арбитры не топят «Зенит»

На выходных был матч ЦСКА и «Урала», в котором один из преследователей петербуржцев потерял очки. Судили «армейцев» Сухой в поле и Карасев при помощи VAR . Официальная Экспертно-судейская комиссия РФС признала целую серию ошибок. Сухой не удалил Егорычева – автора будущего гола, ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала», ошибочно поставил пенальти в пользу ЦСКА .

Помогал Сухому рефери Карасев, оба отсудили ужасно. И что же мы видим? Карасев – арбитр матча «Зенита» и «Спартака». Сухой – его помощник на повторах. Петербуржцы не могут не замечать скандалы в матчах конкурентов – «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а сами в последний раз за судьей бегали, когда Семак назвал рефери «козлом». Много времени прошло, ошибки арбитров касаются «сине-бело-голубых» реже, чем их конкурентов. И это объективно влияет на результаты. Но здесь важно отметить: десница Фемиды скорее тормозит преследователей, чем помогает самим петербуржцам.

Причина №4. Дзюба – король последних сезонов

Это не оценка «нравится» или «не нравится», а описание числовой реальности. Дзюба в 16 матчах нового чемпионата забил 10 голов и сделал 4 ассиста. В прошлом сезоне было 17 мячей и 12 результативных пасов, в позапрошлом – 8 голов и 10 голевых передач. Итого получается 61 гол за два с половиной сезона. Феноменальный показатель, даже выдающийся для любой лиги с 16 клубами. Наличие Дзюбы, который сделал Азмуна сильнее – того самого, нестабильного до сих пор, не раз выручало «Зенит». И ничего не меняется.

Посмотрите, кому Артем забивал: «Локомотиву» в победном Суперкубке России. «Краснодару» и «Динамо» — совсем недавно, а ведь москвичам в первом круге «Зенит» проиграл. Дзюба не гарантирует победы, ведь с ним на поле были ничьи против «железнодорожников» и «Спартака», была мировая с тульским «Арсеналом». Но против того же «Рубина» его отсутствие сказалось – уступили дома впервые за долгое время. Дзюбы побаиваются многие защитники. Есть ведь еще предпоследние передачи в голевых атаках, их не считаются, но оттянутый вглубь форвард их тоже раздает. Влашич, Ларссон и компания не настолько уверены в себе.

Причина №5. Чемпионат низких скоростей

Есть свежее исследование 24-х футбольных турниров Европы, и его результаты красноречивые. По пиковой скорости спринтов РПЛ является худшей лигой из тех, чьи данные анализировали исследователи. При этом по числу активностей на скоростях выше 20 километров в час у российского чемпионата уже не все так плохо – чуть выше французской лиги (помним сравнение Кабелла – французу из «Краснодара» по душе чемпионат, где реально проще атаковать вразвалочку).

«Зенит» — двукратный чемпион России, идеально вписывается в стиль всей лиги, ведь команде Семака необязательно быть молниеносной в РПЛ , чтобы побеждать. Фанаты «Спартака» видели свою команду в последних матчах: даже когда «красно-белые» получали мяч под контроль, высокой командной скоростью не баловали. Также знаем, что «Динамо» и ЦСКА тяжело держать темп на протяжении 90 минут, у первых еще и с гостевыми встречами не все в порядке, как у «Зенита» в Лиге чемпионов.

Вот и получается, что в чемпионате, где по высокому прессингу команду Семака на 9-м месте, этот самый темп ничего не гарантирует. «Краснодар» бегает за мячом упрямо – 8 место в таблице. «Ахмат» такой же прыткий и выносливый – 10-е. Есть исключения, но «Зенит» вписывается в представления Премьер-Лиги о прекрасном, особенно с учетом, что его все побаиваются.

Причина №6. Психологическое превосходство

Его тоже можно отразить цифрами, не сомневайтесь. Кому «Зенит» проиграл? «Рубину» — команде, которая неудобна настолько, что остается единственной в РПЛ , покорявшей стадион в Санкт-Петербурге на протяжении более чем тридцати домашних поединков «Зенита» в чемпионате. Проще говоря, годами Семак не переживает, что кто-то приедет в гости и будет агрессивно и успешно давить весь матч. Есть попытки – как у «Динамо», но результат вы знаете. У «Спартака» сколько лет нет побед на берегах Невы? Восемь с половиной, с весны 2012-го, когда тренером был Карпин.

ЦСКА пробовал как-то огорчить «Зенит» в гостях – получилась скандальная ничья 1:1 имени господина Вилкова, отсылка к одному из предыдущих пунктов. У «армейцев» одна победа в последних 12 матчах против «Зенита», ужасные результаты, если хочешь догнать и перегнать. «Краснодар» не играет против чемпиона круто – 0 побед и 4 поражения в последних пяти играх. Вот так по зернышку собирают очки.

Ставка на довольно стабильных ребят – Жиркова и Сантоса, на результативных – Азмун и Дзюба в списке самых забивных дуэтов форвардов во всей Европе, и на подходящих Семаку – Ракицкий с первым пасом, Барриос с отборами.

Команда 28-30-летних не порадовала в Лиге чемпионов, где результат красноречив, не играет ярко в РПЛ – 15 голов из 40 забили «Тамбову», «Уфе» и «Уралу» в домашних играх, то есть в целом им ближе скромный показатель 1.7 гола за игру. Но конкуренты такие, что и этого хватает.