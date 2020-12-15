Тихонов: «Зря все радовались, что „Краснодар“ попал на „Динамо“ Загреб»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал результат жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для «Краснодара».
«Краснодар» посмотрит сильные и слабые стороны «Динамо» (Загреб). Клуб ведь пропустил всего один мяч, очень уверенно играли и вышли из группы с первого места. Зря все радовались, что «Краснодар» попал именно на них. Не думаю, что у «Краснодара» будет недооценка соперника после выступления в Лиге чемпионов. Они поняли, что это такое и куда надо стремиться в будущем.
Загреб конечно не гранд, но по играм в группе показали что команда вполне дисциплинированна, хорошо держит мяч, и играет только на победу...
Краснодару будет не просто, но все же поддержим Быков !!! Удачи Быкам
Загреб конечно не гранд, но по играм в группе показали что команда вполне дисциплинированна, хорошо держит мяч, и играет только на победу...
Краснодару будет не просто, но все же поддержим Быков !!! Удачи Быкам
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.