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Тихонов: «Зря все радовались, что „Краснодар“ попал на „Динамо“ Загреб»

15 декабря 2020, 19:48

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал результат жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для «Краснодара».

«Краснодар» посмотрит сильные и слабые стороны «Динамо» (Загреб). Клуб ведь пропустил всего один мяч, очень уверенно играли и вышли из группы с первого места. Зря все радовались, что «Краснодар» попал именно на них. Не думаю, что у «Краснодара» будет недооценка соперника после выступления в Лиге чемпионов. Они поняли, что это такое и куда надо стремиться в будущем.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
15 декабря в 21:40
    A.S.A
    A.S.A
    15 декабря в 21:09
    На этой стадии нет слабых команд.
    Загреб конечно не гранд, но по играм в группе показали что команда вполне дисциплинированна, хорошо держит мяч, и играет только на победу...
    Краснодару будет не просто, но все же поддержим Быков !!! Удачи Быкам
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 декабря в 20:43
    Выбирать особо не приходилось.
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 декабря в 20:12
    Как показал текущий период-самый опасный для российских команд-"лёгкий жребий".

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Землянин
    Землянин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    15 декабря в 20:01
    "Лучшие" уже за бортом, а кто и за несколько туров до окончания группового этапа 🎃
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 декабря в 19:59
    Конечно зря, вот если бы на Тоттенхэм или МЮ, вот тогда бы наверное гармонь порвали. Если Андрей не в курсе, то "Дандолки" (простите, не хотел обижать) все уже за бортом.
    beefs
    beefs
    15 декабря в 19:54
    чего хотел сказать, а быкам удачи и победы...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 декабря в 19:53
    А кто лучше?
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