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«Арсенал» Тула проведёт три зимних сбора в Турции

вчера, 20:24

Тульский «Арсенал» проведёт сборы в Турции во время зимней паузы в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

1 января 2021 года канониры начнут подготовку к весенней части чемпионата России.

В начале января команда Дмитрия Парфёнова пройдет медобследование в Москве, а с 12 по 24 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор, с 28 января по 7 февраля, также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 11 февраля, а завершится 26 февраля.

За время зимней паузы главный «Арсенал» планирует провести 7 спаррингов. Ряд контрольных матчей «Арсенала» на сборах вы увидите в прямом эфире на «Арсенал-ТВ».

Дублирующий состав оружейников к заключительной части молодежного первенства будет готовиться в Туле. Молодежка будет жить на базе основной команды, а тренировки пройдут на поле академии «Арсенала». Фарм-клуб «Химик-Арсенал» учебно-тренировочные сборы проведет в Новомосковске.

Ранее стало известно, что «Сочи» проведёт два зимних сбора в Турции.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:14
поехали в зону риска мировой пандемии..
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:23
по вашей игре больше чем сбор в якутии вы не заслужили)))
Cat01
Cat01
вчера в 20:39
Предстоит большая работа пожелаем удачи
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:31
Главное без травм и короны вернуться
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