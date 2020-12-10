«Арсенал» Тула проведёт три зимних сбора в Турции

Тульский «Арсенал» проведёт сборы в Турции во время зимней паузы в РПЛ . Об этом сообщает официальный сайт клуба.

1 января 2021 года канониры начнут подготовку к весенней части чемпионата России.

В начале января команда Дмитрия Парфёнова пройдет медобследование в Москве, а с 12 по 24 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор, с 28 января по 7 февраля, также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 11 февраля, а завершится 26 февраля.

За время зимней паузы главный «Арсенал» планирует провести 7 спаррингов. Ряд контрольных матчей «Арсенала» на сборах вы увидите в прямом эфире на «Арсенал-ТВ».

Дублирующий состав оружейников к заключительной части молодежного первенства будет готовиться в Туле. Молодежка будет жить на базе основной команды, а тренировки пройдут на поле академии «Арсенала». Фарм-клуб «Химик-Арсенал» учебно-тренировочные сборы проведет в Новомосковске.