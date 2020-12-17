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Калиниченко — о Тедеско: «Он хочет уйти сейчас, а не через полгода»

вчера, 00:09

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал решение главного тренера московского клуба Доменико Тедеско не продлевать контракт с командой.

Заявление Тедеско крайне нелогично, потому что в ближайшее время он уедет к семье на месяц-полтора. Но за это время ситуация с коронавирусом может измениться. До окончания контракта остается полгода. За полгода до конца он говорит такие вещи, что это явный посыл. Он не хочет оставаться работать в таких условиях. Теперь только можем додумывать, к чему были эти замены Кутепова.

Мне кажется, послание понятно. Он хочет уйти сейчас, а не через полгода. Это очень грустная история. Тренер доказал свою состоятельность на протяжении сезона. Скорее всего, мы его больше не увидим, потому что посыл был понятен.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
вчера в 08:29
Опять права народная мудрость...
"Что русскому хорошо - то немцу смерть".
Из иностранцев здесь максимум бульбаши могут выжить )
Бамбихрюк
Бамбихрюк
вчера в 08:26
Хороший, умный тренер. Он просто понял что попал в страну третьего мира, полностью коррумпированную во всех сферах. И в футболе тем более. Это не европа
4RT
4RT
вчера в 07:49
Хочешь уйти-отваливай!И нечего было комедию разыгрывать!Ни кто его удерживать не будет!
112910415
112910415
вчера в 07:10
коли так, тянуть нечего
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:21
Хочет что бы его уволили и выплатили компенсацию.
311
311
вчера в 02:22
Просек фишку с Газизовым и решил тоже срубить неустойку!)
Хуторянин 84
Хуторянин 84
вчера в 01:17
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 00:41
    Судя по бездарной игре Спартака, команда уже знала об уходе Тедеско и тупо не хотела уже играть. А то что он больше не будет тренировать Спартак и так понятно. Дорабатывать не будет, да и смысла нет.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 00:17
    Явно высказывание об окончании работы в "Спартаке" за полгода до окончания контракта ни к чему позитивному в оставшиеся время не приведет. Тедеско скорее всего не будет искать новые варианты для улучшения игры и усиления состава, а уныло докатывать свой срок. Лучшее решение - расстаться с ним прямо в начале зимней паузы, найти другого человека и с ним готовиться к завершающей фазе чемпионата. Иначе "Спартак" рискует опять оказаться ниже пятого места.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 00:16
    Нельзя отпускатьТэдэску,пусть мучается и страдает!🤣😜😜
    Zak11
    Zak11
    вчера в 00:13
    Тедеско хороший специалист. Удачи ему. Ушёл и оставил хорошую позицию будущему тренеру.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 00:13
    Какой тренер? Нас поимели, где позиционнные атаки? Спартак нулевой
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 00:13
    Доказал свою состоятельность?) Кому и чем?
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