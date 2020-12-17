Калиниченко — о Тедеско: «Он хочет уйти сейчас, а не через полгода»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал решение главного тренера московского клуба Доменико Тедеско не продлевать контракт с командой.
Заявление Тедеско крайне нелогично, потому что в ближайшее время он уедет к семье на месяц-полтора. Но за это время ситуация с коронавирусом может измениться. До окончания контракта остается полгода. За полгода до конца он говорит такие вещи, что это явный посыл. Он не хочет оставаться работать в таких условиях. Теперь только можем додумывать, к чему были эти замены Кутепова.
Мне кажется, послание понятно. Он хочет уйти сейчас, а не через полгода. Это очень грустная история. Тренер доказал свою состоятельность на протяжении сезона. Скорее всего, мы его больше не увидим, потому что посыл был понятен.
"Что русскому хорошо - то немцу смерть".
Из иностранцев здесь максимум бульбаши могут выжить )
"Что русскому хорошо - то немцу смерть".
Из иностранцев здесь максимум бульбаши могут выжить )