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Аршавин: «Лига чемпионов подкосила „Зенит“ и физически, и психологически»

вчера, 00:43
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу питерского клуба в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

У «Зенита» всё было на высшем уровне. У «Спартака» даже мяча не было, они всегда начинали от ворот, но не шло это, не проходило, постоянно теряли мяч. Ну выгони ты защитников, выбей мяч, там попробуй зацепить, перенеси игру на чужую половину. А они, это теперь новшество, втроем стояли во вратарской, и «Зенит» легко отнимал мячи.

Эмоции Тедеско? Он был более спокоен. Мне кажется, ему сказали, что хватит бегать, прыгать. Сегодня он вёл себя спокойно. Понятно, что переживал.

Думаю, если бы не Лига чемпионов, у «Зенита» отрыв был бы не 6, а больше очков. Всё-таки Лига чемпионов подкосила «Зенит» и физически, и психологически. Из-за этого были не такие уверенные результаты в премьер-лиге. Я всё понимаю, но в этом году матчи Лиги чемпионов шли три недели подряд, а не как это обычно бывает.

Что касается «Спартака», то он всё еще претендент на высокие места, но не на чемпионство с такой игрой. Если игра изменится за зиму, то можно будет говорить, о чем-то другом.

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Все комментарии
Герман Шешин
Герман Шешин
вчера в 10:23
Стесняюсь спросить, а Спартак был хоть как-то задействован в Еврокубках?
FROBI
FROBI
вчера в 08:19
ЛЧ подкосила... Ха-ха.
Там косили, оправдываясь ЧР. Здесь косят, оправдываясь ЛЧ. Плюшевые зайки.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:24
Слава богу, вылетели.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 01:17
Ну пусть тогда "Зенит" от Лиги Чемпионов откажется, аккумулирует силы на внутренние баталии, а ЛигоЧемпионское место отдаст тому, у кого там лучше получается и кто способен поболе одного очка набрать, "Краснодару", например. А в чемпионате продолжает "Спартак" трепать сколько душе влезет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 01:12
Спартак по договоренности слил игру. Всё.
ТТ
ТТ
вчера в 01:00
Можно подумать,что в ЛЧ Зенит выдавал выдающиеся матчи! Я видел только сливы !
beefs
beefs
вчера в 00:53
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