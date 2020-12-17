Кечинов: «Не думаю, что „Зенит“ упустит такое преимущество по очкам»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Можно назвать много причин, но «Спартак» подошёл к игре не готовым. Особенно было видно, что были уставшими, ничего не создавали. «Зенит» грамотно этим воспользовался, если бы не игра Максименко и банальное везение – счёт был бы разгромным. Но всё по игре, сегодня питерцы заслуженно забрали три очка.

Теперь очень сложно догонять, а завтра ещё ЦСКА будет играть с «Ростовом». Сейчас болельщикам нужно мечтать хотя бы о тройке, чтобы попасть в еврокубки. На сегодняшний момент это так. Не думаю, что «Зенит» упустит такое преимущество после возобновления, не верю в это.