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Кечинов: «Не думаю, что „Зенит“ упустит такое преимущество по очкам»

вчера, 00:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Можно назвать много причин, но «Спартак» подошёл к игре не готовым. Особенно было видно, что были уставшими, ничего не создавали. «Зенит» грамотно этим воспользовался, если бы не игра Максименко и банальное везение – счёт был бы разгромным. Но всё по игре, сегодня питерцы заслуженно забрали три очка.

Теперь очень сложно догонять, а завтра ещё ЦСКА будет играть с «Ростовом». Сейчас болельщикам нужно мечтать хотя бы о тройке, чтобы попасть в еврокубки. На сегодняшний момент это так. Не думаю, что «Зенит» упустит такое преимущество после возобновления, не верю в это.

Сегодня каждая линия у «Спартака» была проблемной. Когда у нас были такие игры, и Романцев, и Ярцев говорили нам, что такие матчи – лакмусовая бумажка. В основном у нас такие разговоры были в Лиге чемпионов, там было сразу видно, чего мы стоим и какая у нас команда. Сегодня игра показала, что «Зенит» у нас считается лучшей командой на данный момент. Но это только в РПЛ, в Лиге чемпионов мы все знаем, как они выступили. Наша самая сильная команда легко обыгрывает «Спартак», но в Лиге чемпионов заканчивает с одним очком. Это говорит о нашем общем низком уровне.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:13
возможны варианты
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:38
Посмотрим весной, кто там будет чемпионом???
mihaluch
mihaluch
вчера в 00:36
Счёт должен быть разгромным.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 00:26
зенетс чемпионством
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:23
ЦСКА думает иначе!
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