Кечинов: «Не думаю, что „Зенит“ упустит такое преимущество по очкам»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).
Можно назвать много причин, но «Спартак» подошёл к игре не готовым. Особенно было видно, что были уставшими, ничего не создавали. «Зенит» грамотно этим воспользовался, если бы не игра Максименко и банальное везение – счёт был бы разгромным. Но всё по игре, сегодня питерцы заслуженно забрали три очка.
Теперь очень сложно догонять, а завтра ещё ЦСКА будет играть с «Ростовом». Сейчас болельщикам нужно мечтать хотя бы о тройке, чтобы попасть в еврокубки. На сегодняшний момент это так. Не думаю, что «Зенит» упустит такое преимущество после возобновления, не верю в это.
Сегодня каждая линия у «Спартака» была проблемной. Когда у нас были такие игры, и Романцев, и Ярцев говорили нам, что такие матчи – лакмусовая бумажка. В основном у нас такие разговоры были в Лиге чемпионов, там было сразу видно, чего мы стоим и какая у нас команда. Сегодня игра показала, что «Зенит» у нас считается лучшей командой на данный момент. Но это только в РПЛ, в Лиге чемпионов мы все знаем, как они выступили. Наша самая сильная команда легко обыгрывает «Спартак», но в Лиге чемпионов заканчивает с одним очком. Это говорит о нашем общем низком уровне.